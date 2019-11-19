Son Dakika Haberleri: İBB 30 bin üniversite öğrencisine eğitim yardımı yapacak
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İBB 30 bin üniversite öğrencisine eğitim yardımı yapacak

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 bin üniversite öğrencisine yıllık 3 bin 200 lira eğitim yardımında bulunacak.

İBB 30 bin üniversite öğrencisine eğitim yardımı yapacak, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 bin üniversite öğrencisine yıllık 3 bin 200 lira eğitim yardımında bulunacak.


İBB'den yapılan açıklamaya göre 18 Kasım'da, "gencuniversiteli.ibb.istanbul" sitesi üzerinden alınmaya başlanan başvurular, 24 Kasım'da sona erecek.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:34 
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