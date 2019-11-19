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İBB 30 bin üniversite öğrencisine eğitim yardımı yapacak
6 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 bin üniversite öğrencisine yıllık 3 bin 200 lira eğitim yardımında bulunacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 bin üniversite öğrencisine yıllık 3 bin 200 lira eğitim yardımında bulunacak.
İBB'den yapılan açıklamaya göre 18 Kasım'da, "gencuniversiteli.ibb.istanbul" sitesi üzerinden alınmaya başlanan başvurular, 24 Kasım'da sona erecek.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:34
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