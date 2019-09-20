İBB, 32. Ahilik haftası kapsamında Mısır Çarşısı'ndaydı

Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasına manevi mimar olarak büyük katkı sağlayan Ahilik, günümüzde de ilham kaynağı olmaya ve yaşatılmaya devam ediyor. Osmanlı Devleti'nin büyüyerek bir cihan devleti haline gelmesindeki önemli teşkilatlarından birisi olan Ahilik, bugün de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile esnaf tarafından hatırlanıyor, yaşatılıyor.

İBB Zabıta Daire Başkanlığı zabıta memurları, 16-22 Eylül arasındaki Ahilik haftası kutlamaları kapsamında, Osmanlı zabıtası kıyafetleri giyerek Mısır çarşısındaki esnafı ziyaret etti. Ziyarete İBB Zabıta Daire Başkanlığı müdür yardımcıları Mehmet Ezber ve Rıfat Yel ile Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Hatice İciuyan Bezal, Sevim Saatçi ve Metin Öztütüncü katıldı.

Çarşıdaki esnafı tek tek ziyaret eden zabıta ekipleri, ahilik yeminini söyleyerek gül hediye etti. Esnaf ve sanatkarın kültürel temellerini oluşturan ahiliği yeniden canlandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler hafta boyu tüm yurtta sürecek.