Son Dakika Haberleri: İBB, 32. Ahilik haftası kapsamında Mısır Çarşısı'ndaydı
Son Dakika Güncel Haber

İBB, 32. Ahilik haftası kapsamında Mısır Çarşısı'ndaydı

46 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 32. Ahilik Haftası kapsamında tarihi kıyafetlerle Mısır Çarşısı'ndaki esnafı ziyaret etti.

İBB, 32. Ahilik haftası kapsamında Mısır Çarşısı'ndaydı, System.String[]

Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasına manevi mimar olarak büyük katkı sağlayan Ahilik, günümüzde de ilham kaynağı olmaya ve yaşatılmaya devam ediyor. Osmanlı Devleti'nin büyüyerek bir cihan devleti haline gelmesindeki önemli teşkilatlarından birisi olan Ahilik, bugün de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile esnaf tarafından hatırlanıyor, yaşatılıyor.

İBB Zabıta Daire Başkanlığı zabıta memurları, 16-22 Eylül arasındaki Ahilik haftası kutlamaları kapsamında, Osmanlı zabıtası kıyafetleri giyerek Mısır çarşısındaki esnafı ziyaret etti. Ziyarete İBB Zabıta Daire Başkanlığı müdür yardımcıları Mehmet Ezber ve Rıfat Yel ile Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Hatice İciuyan Bezal, Sevim Saatçi ve Metin Öztütüncü katıldı.

Çarşıdaki esnafı tek tek ziyaret eden zabıta ekipleri, ahilik yeminini söyleyerek gül hediye etti. Esnaf ve sanatkarın kültürel temellerini oluşturan ahiliği yeniden canlandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler hafta boyu tüm yurtta sürecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:29 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, TEKNOFEST'i ziyaret etti
Eski ibb görevlisine darbecilere yardımdan 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası İmamoğlu söz verdi: İSMEK'te Kürtçe dil kursu açılacak İmamoğlu'nun görevden aldığı Yunus Emre Ayözen, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından DHMİ'ye atandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 15:16:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İBB, 32. Ahilik haftası kapsamında Mısır Çarşısı'ndaydı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]