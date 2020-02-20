İBB 390 ATM'yi 67 milyon TL'ye kiraya verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB 390 ATM'yi 67 milyon TL'ye kiraya verdi - Son Dakika

İBB 390 ATM'yi 67 milyon TL'ye kiraya verdi

14 dakika önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB), mülkiyeti kendisine ait alanlara yapılacak reklam uygulamalı 390 ATM yerini, yıllık 67 milyon TL'ye kiraya verdi.

İBB 390 ATM'yi 67 milyon TL'ye kiraya verdi, System.String[]
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB), mülkiyeti kendisine ait alanlara yapılacak reklam uygulamalı 390 ATM yerini, yıllık 67 milyon TL'ye kiraya verdi. İhaleyi kazanan MASEF Gayrimenkul Yatırım Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.- ATM Yönetimi Kiralama Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ATM'leri 10 yıl işletecek.

İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Reklam Yönetim Müdürlüğü'nün "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mülkiyeti, Yönetimi ve Tasarrufu Altında Bulunan Alanlara (390 adet) Reklam Uygulamalı ATM Kabinlerinin Yapımı ve 10 Yıl Süre ile İşletmeye Verilmesi İşiö ihalesine 3 teklif verildi. İBB'nin yıllık 40 milyon TL muhammen bedel üzerinden açtığı ihalede, yapılan açık artırmada MASEF Gayrimenkul Yatırım Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.- ATM Yönetimi Kiralama Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişim 67 milyon TL'ye kadar çıktı. ATM Yönetim Merkezi Gayrimenkul Turizm San. ve Tic. A.Ş. - Netiş Gayrimenkul İnş. San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi 66 milyon TL'de, İBB'nin şirketi İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. - Metro İstanbul San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi ise 64 milyon TL'de kaldı.


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, ATM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB'nin ulaşım zammına vatandaştan tepki üstüne tepki: Bizim anamızı ağlattılar
7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak "Türk bayrağını aşağıladığı" iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı Milli Savunma Bakanlığı "Türkiye ABD'den Patriot istedi" iddiasını yalanladı

Son Dakika Haberleri
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 20:31:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İBB 390 ATM'yi 67 milyon TL'ye kiraya verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]