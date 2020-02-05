İBB, 6 bin 882 personelle kış şartlarıyla mücadele edecek - Son Dakika
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İBB, 6 bin 882 personelle kış şartlarıyla mücadele edecek

6 saat önce

İstanbul'un yarından itibaren soğuk, kar yağışlı ve fırtınalı bir havanın etkisine girmesi bekleniyor.

İBB, 6 bin 882 personelle kış şartlarıyla mücadele edecek, System.String[]

İstanbul'un yarından itibaren soğuk, kar yağışlı ve fırtınalı bir havanın etkisine girmesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bin 373 araç-iş makinesi ve 6 bin 882 personel ile kış şartlarıyla mücadele edecek. İstanbul'da 232 bin ton tuz ve bin 200 ton solüsyon depolarda hazır bekletiliyor.


Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, İstanbul yarından itibaren 3 gün süre ile soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına girecek. Şubat ayı başlarından beri mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 8-12 derece birden azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün aralıklarla kuvvetli sağanak yağmur şeklinde görülen yağışların, Perşembe öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren ise kar şeklinde olması bekleniyor. Soğuk hava ve kar yağışının Cuma gecesi ile cumartesi öğle saatleri arasında aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olacağı, pazar öğle saatlerinden itibaren ise bölgeyi terk edeceği öngörülüyor.


İBB, AKOM koordinasyonunda bin 373 araç-iş makinesi ve 6 bin 882 personelle kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını yürütecek. Perşembe günü itibariyle İBB birimleri ve ilgili kurumlardan 26 birim temsilcisi AKOM'da nöbet halinde olacak. İBB Yol Bakım Ekipleri tarafından kritik noktalara torba ve kutu tuzlar bırakıldı. İstanbul'da 232 bin ton tuz ve bin 200 ton solüsyon depolarda hazır bekletiliyor. 359 erkek, 41 kadın olmak üzere toplam 400 evsiz vatandaş da İBB tesislerinde misafir ediyor.


İstanbul'da daha önce şehrin yüksek ve kırsal kesimlerine yağan kar yağışının, bu defa şehir merkezinde de kürenecek kadar kar örtüsüne neden olacağı belirtiliyor. Vatandaşları oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı dikkatli olması gerekiyor. Yetkililer, mümkün mertebe toplu taşımanın kullanılması; muhtemel su baskını, göllenme, sel, taşkın, ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı da dikkatli olunması uyarısında bulundu. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:49 Kaynak: İHA
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