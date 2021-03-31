İBB, 9 adet Kur'an-ı Kerim ile el yazmaları satın aldı - Son Dakika

İBB, 9 adet Kur'an-ı Kerim ile el yazmaları satın aldı
31.03.2021 15:40
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), İngiltere'nin Sotheby's müzayedesinde "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" adlı açık arttırmada satılan 9 adet Kur'an-ı Kerim ile el yazmaları eserlerini satın aldı.
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), İngiltere'nin Sotheby's müzayedesinde "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" adlı açık arttırmada satılan 9 adet Kur'an-ı Kerim ile el yazmaları eserlerini satın aldı.
İsmini Londra'da Kanuni Sultan Süleyman'ın portre satışıyla duyuran Sotheby's Müzayede evinde yapılan "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" açık arttırmada, eserlerin alım fiyatı açıklanmadı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, satışı sosyal medya hesabından, "Bugünkü müzayedede, paha biçilmez 9 Kur'an-ı Kerim ve elyazmaları satın aldık. Zuhruf Suresi'nin yeraldığı 1200 yıllık Maide Suresi'nin yeraldığı 1100 yıllık 5 surenin yer aldığı 700 yıllık Kur'an-ı Kerim sayfaları Mesnevi ve Bahaeddin Veled'in İbtida-Name'si artık İstanbul'un" sözleriyle duyurdu.
- İstanbul
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