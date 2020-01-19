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İBB 'Açık Veri Portalı'nı kullanıma açtı, İstanbullular en çok hangi verileri kontrol ediyor?
6 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehre dair birçok güncel verinin paylaşıldığı 'Açık Veri Portalı' hizmetini kullanıma açtı. Portal ile Mobilite, Çevre, Enerji, Yaşam ve Ekonomi gibi 88 farklı kategori başlığı altında sıralanan veri setlerine ulaşmak mümkün olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehre dair birçok güncel verinin paylaşıldığı 'Açık Veri Portalı' hizmetini kullanıma açtı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, 'Açık Veri Portalı' hizmetini twitter hesabından "İBB Açık Veri Portalı'nı kullanıma açtı. Bu portal, hem şeffaf bir kamu yönetimi için önemli bir adım hem de araştırmacılar ve girişimciler için erişilebilir yeni bir kaynak" sözleriyle duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:30
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