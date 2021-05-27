İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: "Bu kaynak bütçeye girmediğine göre nereye gitmiştir?" - Son Dakika

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: "Bu kaynak bütçeye girmediğine göre nereye gitmiştir?"

27.05.2021 21:18
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yıllık Faaliyet Raporunun görüşüldüğü meclis toplantısında konuşan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Bu yönetim zamanında bütçenin tam yüzde 91'i merkezi idareden gelmiş, İBB ise bütçenin sadece yüzde 9'unu kendi üretebilmiş olduğuna...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yıllık Faaliyet Raporunun görüşüldüğü meclis toplantısında konuşan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Bu yönetim zamanında bütçenin tam yüzde 91'i merkezi idareden gelmiş, İBB ise bütçenin sadece yüzde 9'unu kendi üretebilmiş olduğuna göre İstanbul'un geri kalan kaynakları nerededir? Bu kaynak bütçeye girmediğine göre nereye gitmiştir?" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir yıllık faaliyetlerinin ele alındığı İBB Yıllık Faaliyet Raporu İBB Meclisi'nde görüşüldü. İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, kürsüde yaptığı konuşmada İBB'nin Yıllık Faaliyet Raporu hakkında görüşlerini açıkladı.

"Biz iki yıldır bu mecliste yanlışa yanlış dedik, doğruya doğru dedik. İstanbul'un hayrına olduğunu düşündüğümüz binlerce kararı bu meclisten oy birliği ile geçirdik" diyerek sözlerine başlayan Göksu, "Seçimden bu yana iki yıl geçti. Bu iki yıllık süreci değerlendirmek ve Faaliyet Raporu'nda var olan gerçekleri ortaya koymak için konuşmama şu beş temel soruyu sorarak başlamak istiyorum. 1. İstanbul'un en önemli konuları olan, deprem, çevre, ulaşım ve sosyal hizmetler konularında iki yılda neler yapılmıştır? Bu konularda İstanbul ileri mi gitmiştir, geri mi gitmiştir? CHP'li İBB yönetiminin İstanbul'u yönetme becerisi var mıdır? 2. Bu Faaliyet Raporu'nda İstanbul'un çocukları, gençleri ve kadınları için ne var? Bu rapor, İstanbul'un geleceği için ne vaat ediyor? Hangi yeni yatırımları öngörüyor? Nasıl bir vizyon ortaya koyuyor? 3. İki yılda İstanbul'da hangi yönetim anlayışı sergilendi, bu anlayış hangi siyasal ve etik prensibe dayanmaktadır? Bu yönetimin bir ilkesi var mıdır? 4. İki yılda, bu yönetim seçim vaadi olarak İstanbullulara verdiği sözleri tuttu mu? Bu konudaki söz sadakati nedir? 5. İki yılın sonunda, ortaya bir başarı hikayesi çıkmış mıdır? Yoksa anlatılanlar bir masaldan mı ibarettir?" dedi.

"CHP'li İBB yönetimi İstanbul'u yönetmeyi beceremiyor ve geriye götürüyor"

M. Tevfik Göksu daha sonra konuşmasına şöyle devam etti: "Bu beş temel soruya verilen objektif cevaplar, şu üç gerçeği ortaya çıkarmaktadır. CHP'li İBB yönetimi İstanbul'u yönetmeyi beceremiyor ve geriye götürüyor. CHP'li İBB yönetimi İstanbul'un geleceğini yok ediyor. CHP'li İBB yönetimi siyasi etik ilkelerine aykırı davranarak nankör bir yönetim anlayışı sergiliyor. Neden mi böyle söylüyorum? Hayır, ben söylemiyorum aslında. CHP'li İBB yönetimi tarafından hazırlanan işte bu elimdeki Faaliyet Raporu söylüyor. Yani aslında bizzat siz söylüyorsunuz. Gelin hep birlikte İstanbul'un iki yılına rakamların gerçekliğiyle bakalım."

"Bu kaynak bütçeye girmediğine göre nereye gitmiştir?"

Faaliyet Raporu eleştirilerine İBB yönetiminin mali performansıyla başlayan Göksu, "Faaliyet Raporu'na bakınca bu yönetimin İstanbul için hiçbir yeni kaynak üretemediğini, mevcut kaynakları da etkin ve verimli bir şekilde kullanamadığını görmekteyiz. Seçimden önce 'İstanbul nimet nimet' diyerek bu 'şehrin bütçesini iki katına' çıkaracağını söyleyenler ne yaptılar? 2020 senesinde toplam bütçenin yüzde 26'sını kendi öz kaynaklarından üreteceğini öngördükleri halde, sadece yüzde 9'unu gerçekleştirebildiler. Oysa bu rakam 2018 senesinde yüzde 29 idi. Bütçenin sadece yüzde 71'i merkezi idareden gelmişti. Bu yönetim zamanında bütçenin tam yüzde 91'i merkezi idareden gelmiş, İBB ise bütçenin sadece yüzde 9'unu kendi üretebilmiş olduğuna göre İstanbul'un geri kalan kaynakları nerededir? Bu kaynak bütçeye girmediğine göre nereye gitmiştir?" diye konuştu.

"Paralar nerede?"

M. Tevfik Göksu, konuşmasının devamında, "CHP'li İBB yönetimi iki senede toplamda yaklaşık 123 milyar 679 milyon TL konsolide bütçe kullandı" diyerek şu soruları sordu:

İBB yönetimi bu bütçeyi çevre yatırımlarına harcamadı. Peki paralar nerede?

İBB bu bütçeyi engelli vatandaşlarımıza da harcamadı. O zaman paralar nerede?

Sayın Başkan paraları sokak hayvanları için de harcamadığınıza göre paralar nerede?

Bütçe sosyal yardımlara da ayrılmadı. O halde paralar nerede?

Kültür merkezlerini, eğitim merkezlerini kapatmışsınız. Peki bütçeyi nereye harcadınız? Paralar nerede?

Bütçeyi İstanbul'un en önemli konusu olan deprem hazırlığı için de harcamamışsınız Sayın Başkan. O halde paralar nerede?

Görüyoruz ki ulaşım yatırımlarında da 0 (sıfır) çekmişsiniz. Ulaşıma da kaynak ayırmadığınıza göre paralar nereye gitti?

Sayın Başkan, bütçeyi yatırıma da ayırmadığınıza göre nereye ayırdınız? Paralar nerede? - İSTANBUL

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: Bu kaynak bütçeye girmediğine göre nereye gitmiştir?
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: Bu kaynak bütçeye girmediğine göre nereye gitmiştir?
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: Bu kaynak bütçeye girmediğine göre nereye gitmiştir?
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: Bu kaynak bütçeye girmediğine göre nereye gitmiştir?
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: Bu kaynak bütçeye girmediğine göre nereye gitmiştir?
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: Bu kaynak bütçeye girmediğine göre nereye gitmiştir?
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: Bu kaynak bütçeye girmediğine göre nereye gitmiştir?
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: Bu kaynak bütçeye girmediğine göre nereye gitmiştir?
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: Bu kaynak bütçeye girmediğine göre nereye gitmiştir?
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: Bu kaynak bütçeye girmediğine göre nereye gitmiştir?
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: Bu kaynak bütçeye girmediğine göre nereye gitmiştir?
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: Bu kaynak bütçeye girmediğine göre nereye gitmiştir?
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: Bu kaynak bütçeye girmediğine göre nereye gitmiştir?
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: Bu kaynak bütçeye girmediğine göre nereye gitmiştir?

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: 'Bu kaynak bütçeye girmediğine göre nereye gitmiştir?' - Son Dakika


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