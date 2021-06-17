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İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, İSKİ'nin su zammı teklifini reddedeceklerini açıkladı - Son Dakika

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, İSKİ'nin su zammı teklifini reddedeceklerini açıkladı

17.06.2021 15:21
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, İSKİ'nin su zammı teklifini reddedeceklerini açıkladı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, kasım ayına kadar İstanbul'da suya herhangi bir zam gelmeyeceğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, kasım ayına kadar İstanbul'da suya herhangi bir zam gelmeyeceğini belirtti.

Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen grup toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yapan Göksu, 15 gün gün önce İSKİ Genel Kurulunda kasım ayında görüşülmesi için aldıkları kararın yine büyükşehir belediyesi tarafından olağanüstü genel kurula getirildiğini söyledi.

İBB'nin tavrını eleştiren Göksu,şöyle devam etti:

"İstanbul'un tarihinde ilk defa İSKİ su zammı yapmak ve arsa satışı yapmak için genel kurulu olağanüstü topluyor. Oysa geçtiğimiz ay yapmış olduğumuz genel kurulda Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte su tarifesinin kasım ayında görüşülmesiyle ilgili maddeyi oy birliği ile onaylayıp ertelemiştik. Şu anda yüzde 23 su zammı istiyorlar. Biz AK Parti Grubu olarak yapmış olduğumuz değerlendirmeler çerçevesinde 15 gün önce İstanbullulara hangi sözü verdiysek, sözümüzün arkasındayız. Su zammı meselesini kasım ayında görüşeceğiz. Bugün de ilgili maddeyi Cumhur İttifakı olarak reddedip kasım ayında görüşülmesiyle ilgili maddenin takibini isteyeceğiz. Kasım ayına kadar İstanbul'da suya herhangi bir zam gelmeyecek."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimden önce suya yüzde 40 indirim sözü verdiğini ve bunu da mecliste kabul ettiklerini hatırlatan Göksu, su zammını reddetmeleri sebebiyle İBB yönetiminin "engelleniyoruz' propagandası" yapacağını söyledi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun sözünde durması gerektiğini dile getiren Göksu, şöyle konuştu:

"Hani İstanbul'un kaynakları o kadar güçlüydü ki, bu kaynaklarla İstanbul'un bütçesi iki kat artırılabilirdi. Niye arıtamadınız? Hani İstanbul nimetti. İBB Başkanı 'İstanbul nimet nimet' derken İstanbul'da yaşayan vatandaşların cebine gözünü dikmiş. Biz şu anda Türkiye'nin ve dünyanın içinden geçtiği salgın sürecinde su gibi hayati konuların zam kapsamı dışında değerlendirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Gerekiyorsa İBB kendi bütçesinden bu kurumlara para aktararak sübvanse edebilir. Şayet Büyükşehir Belediyesi İSKİ'nin bu konuda ihtiyacı var' diyorsa hemen meclise getirsinler, İSKİ'ye yardım etme konusunda biz meclis olarak İBB Başkanına yetkiyi verelim."

Servis araçları kararı yeniden meclisten geçirilecek

Göksu, geçtiğimiz ay meclisten geçen ve İBB Başkanı İmamoğlu tarafından veto edilen salgın döneminde İETT'nin 250 yeni hat ihdas etmesi ve servis araçlarının toplu taşımada kullanılmasına ilişkin kararın bugün tekrar gündeme geleceğini bildirdi.

İstanbulluların salgın döneminde rahat seyahat etmeleri için kararı yeniden meclisten geçireceklerini belirten Göksu, "Biz bu teklifi mecliste yaptığımızda CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, 'Yani bu teklifiniz çok orijinal bir teklif değil. Bizim zaten projemizdi.' demişti ama ne gariptir ki meclisten geçirdiğimiz kararı İBB Başkanı veto etti. Bugün biz yeniden bu kararı ısrar karar olarak oyluyoruz. Böylece okul sevisi arkadaşlarımıza müjdeyi veriyoruz, biz kararımızın arkasındayız, siz de işinizin arkasında durun, kendi hukukunuza sahip çıkın." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, ayrıca bugün İBB Meclisinde İstanbul'da tarımla uğraşan çiftçilerin makine, ekipman ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İBB Başkanına ilgili kooperatiflerle sözleşme imzalaması için yetkiyi vereceklerini kaydetti.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, İSKİ'nin su zammı teklifini reddedeceklerini açıkladı
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, İSKİ'nin su zammı teklifini reddedeceklerini açıkladı
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, İSKİ'nin su zammı teklifini reddedeceklerini açıkladı
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, İSKİ'nin su zammı teklifini reddedeceklerini açıkladı
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, İSKİ'nin su zammı teklifini reddedeceklerini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Kasım, Göksu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, İSKİ'nin su zammı teklifini reddedeceklerini açıkladı - Son Dakika


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