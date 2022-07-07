İbb, Anadolu ve Avrupa Yakalarında 5 Ayrı Yerde Kurban Kesim ve Satış Noktası Kurdu - Son Dakika
Üye Girişi

İbb, Anadolu ve Avrupa Yakalarında 5 Ayrı Yerde Kurban Kesim ve Satış Noktası Kurdu

07.07.2022 16:36
İbb, Anadolu ve Avrupa Yakalarında 5 Ayrı Yerde Kurban Kesim ve Satış Noktası Kurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Anadolu ve Avrupa yakalarında 5 ayrı kurban kesim ve satış noktası kurdu. İBB, İstanbul Vakfı aracılığıyla kesilecek kurbanlarla binlerce ihtiyaç sahibine ulaşacak. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da toplu ulaşım ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Anadolu ve Avrupa yakalarında 5 ayrı kurban kesim ve satış noktası kurdu. İBB, İstanbul Vakfı aracılığıyla kesilecek kurbanlarla binlerce ihtiyaç sahibine ulaşacak. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da toplu ulaşım ücretsiz olacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nda temizlikten kesim-satış hizmetlerine, ulaşımdan hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya kadar tüm hazırlıklar tamamlandı.

289 SATIŞ YERİ 16 KESİMHANEDE HİZMET VERİLECEK

Buna göre İBB, Avrupa Yakası'nda Kayaşehir ve Alibeyköy olmak üzere 2; Anadolu Yakası'nda ise Pendik, Sancaktepe ve Ataşehir olmak üzere 3 ayrı kurban satış ve kesim tesisi kurdu. Yaklaşık 232 bin 500 metrekarelik alana sahip olan tesisler, 289 kurban satış alanında (padok) ve 16 kesimhanede hizmet verecek.

İSTANBUL VAKFI YİNE BİNLERCE AİLEYİ SEVİNDİRECEK

İBB kuruluşu İstanbul Vakfı, hayırseverlerin bağışlarını bu bayramda da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. İstanbul Valiliği'nin izniyle başlatılan kampanyada kurban hisse bedeli 3 bin 600 TL olarak belirlendi. İnternet üzerinden başvuru yöntemiyle yapılan kampanyaya katılmak isteyenler, https://istanbulvakfi.istanbul/ sitesi üzerinden bağışta bulunabiliyor.

KESİMLER NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

İBB'den verilen bilgiye göre; kurbanlar, dini vecibelere dikkat edilerek, hijyenik ortamda veteriner hekimlerin gözetiminde kesiliyor. Bayramın birinci günü başlayan işlemler, bayramın üçüncü günü akşamına kadar devam ediyor. Kesim işlemleri noter huzurunda görsel kayıt altına alınarak yapılıyor. Kesimin tamamlanmasının ardından 3 gün dinlendirilen etler, kuşbaşı olarak pişirilip konserve haline getiriliyor. Geçtiğimiz yıl kolajenli et suyu da üretilen kurban işlemlerine bu yıl ilave işkembe ve kelle paça çorbası da eklenecek. Kurban derilerinin satışından elde edilen gelir, eğitime destek olarak kullanılacak.

İstanbul Vakfı, geçen yılki bağışlarla 231 bin aileye konserve ve 17 bin çocuklu aileye de et suyu (katkısız kolajen) ulaştırdı. İBB İstatistik Ofisi'nin geçen yıl yaptığı kamuoyu araştırmasında, İstanbul'da 300 bin eve hiç et girmediği tespit edilmişti.

BAYRAMDA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

Kurban Bayramı süresince 4 gün boyunca İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında ulaşım ücretsiz olacak. Yoğunluk oluşmaması için ek tedbirler alınırken, İBB'nin Pendik ve Sancaktepe'deki kurban kesim alanlarına ve ihtiyaç duyulan mezarlıklara ek seferler düzenlenecek. Hatlarla ilgili ayrıntılı bilgiye iett.istanbul adresinden erişilebilecek.

YORUMLAR
500
Kocasinan'da 12 mahallede kurban kesim yeri ve satış noktası oluşturuldu Kocasinan'da 12 mahallede kurban kesim yeri ve satış noktası oluşturuldu Şahinbey'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi Şahinbey'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb, Anadolu ve Avrupa Yakalarında 5 Ayrı Yerde Kurban Kesim ve Satış Noktası Kurdu - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:40 Terk edilen genç kadın eski erkek arkadaşının arabasını parçaladı! Mağdur adam 112'yi aradı
16:39 Ronaldo, Manchester United'tan ayrılmak istiyor! 4 dünya devi teklifte bulundu
16:34 Doktor cinayeti sonrası tartışma yaratan Valisi Davut Gül sessizliğini bozdu: Soğukkanlı işlenmiş bir cinayet olduğu için sağlıkta şiddetin ötesinde
16:19 Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın yasak aşk meyveleri ortaya saçıldı! Şirket personelinden ikiz çocuğu var
16:19 Sağlık çalışanlarının protestosuna bu görüntüler damga vurdu! Muhabirden kendisini engellemeye çalışan Güvenlik Şube Müdürü'ne "El kol yapma" tepkisi
16:17 Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Hull City itirafı: Başkanımız ya da hocamızla bir görüşme yapılmış
16:08 ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi
16:05 Kameralar önünde İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı arasında gerilim yaşandı
16:01 Oktay Kaynarca sağlıkta şiddete karşı en ağır cezayı talep ederken Cem Yılmaz TTB'nin eylemini destekledi
15:45 Demir Yumruk Operasyonu kapsamında, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü tutuklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 16:51:59. #1.13#
SON DAKİKA: İbb, Anadolu ve Avrupa Yakalarında 5 Ayrı Yerde Kurban Kesim ve Satış Noktası Kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement