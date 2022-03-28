İBB, Aşık Veysel'i 49. ölüm yıldönümünde andı - Son Dakika
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İBB, Aşık Veysel'i 49. ölüm yıldönümünde andı

28.03.2022 22:25
İBB, Aşık Veysel'i 49. ölüm yıldönümünde andı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu 49'uncu ölüm yıldönümünde andı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu 49'uncu ölüm yıldönümünde andı.

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda düzenlenen "Aşık Veysel Anma Gecesi"nde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aşık Veysel'in herkesin dilinde ve yüreğinde olduğunu belirterek, "Bu nasıl bir izdir? Bu nasıl bir kudrettir? Kelimelere sığacağını zannetmiyorum." dedi.

Anadolu'nun çıkardığı en kıymetli isimlerden birinin Aşık Veysel olduğunu dile getiren İmamoğlu, halk ozanı Veysel'in sazıyla, sözüyle, sesiyle bu toprakların insanlarının gönlünde inanılmaz değerli bir taht kurduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Büyük halk ozanımızın fikrine, sözüne belki bugün her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Onun eserlerinin bu toplumun yeniden buluşmasına, saygıyı, hoşgörüyü, sevgiyi hatırlamasına her zaman inandım ve her zaman öyle düşündüm. Bu duygularla kıymetli sanatçımıza ne kadar minnet duysak azdır. Kesinlikle sonsuza dek bu topraklarda hiç unutulmayacak Aşık Veysel."

CRR fuaye alanında 3 Nisan'a kadar gezilebilecek ressam Haydar Özay'ın "Aşık Veysel Resimleri" sergisini, sanatçı ile birlikte açan İmamoğlu, İBB Yayınları'ndan çıkan ve Süleyman Şenel tarafından hazırlanan 568 sayfalık "Aşık Veysel" kitabının tanıtımını da yaptı.

Anma gecesinde Paul Dwyer, Can Bonomo, Cengiz Özkan, Zafer Gündoğdu&THM Korosu, Aşık Veysel'in dillere pelesenk olmuş dünya mirası türkülerini seslendirdi.

İBB Başkanı İmamoğlu da Zafer Gündoğdu&THM Korosu'nun seslendirdiği Aşık Nesimi Çimen'in "Barış Türküsü" adlı eserine sanatçılarla beraber eşlik etti.

İBB, Aşık Veysel'i 49. ölüm yıldönümünde andı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB, Aşık Veysel'i 49. ölüm yıldönümünde andı - Son Dakika


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