İbb, Ataşehir Meyve Sebze Halini Tuzla'da Modern Yeni Tesise Taşıyacak

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ataşehir Meyve Sebze Halini, Tuzla'nın Aydınlı bölgesinde kurulacak olan yeni hal kompleksine taşıyacak.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ataşehir Meyve Sebze Halini, Tuzla'nın Aydınlı bölgesinde kurulacak olan yeni hal kompleksine taşıyacak.



450 bin metrekare araziye kurulacak hal kompleksinin gelişen, değişen tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek büyüklükte, çağdaş, modern ve çevre dostu olarak tasarlanacağı ifade edildi. İnşaatı devam eden kompleksin güneş enerji sistemlerinin sayesinde tesisin tüketeceği elektriğin bir kısmının buradan temin edilmesi sağlanarak, ülke ekonomisi için katma değer oluşturacağı da belirtildi.



Dünyadaki gelişmiş hal tesislerinin incelenerek oluşturulan hal tasarım projesi, uluslararası standartlarda, altyapı ve hijyen sorunu olmayan, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek, gelişmelere açık ve alan ihtiyacını karşılayabilecek, mal giriş ve çıkışlarının, yükleme, depolama ve satış gibi tüm hareketlerin en hızlı ve kontrollü yapılabilecek, mal indirme ve satış alanlarının farklı güzergahları kullanarak trafik oluşturmayacak şekilde tasarlandı.



KOMPLEKS 450 DÖNÜM ARAZİ ÜZERİNE KURULACAK



Yaklaşık 450 dönüm arazi üzerine toplam olarak 320 bin metrekare inşaat alanı ile oluşturulacak olan tesiste 240 adet dükkan, 8 adet lojistik ve soğuk hava deposu, gıda kontrol binası, paketleme tesisleri, atık depolama alanları, kasa yıkama tesisi, sergi alanı, yeme içme yerleri, otel, açık ve kapalı otoparklar, itfaiye binası yer alacak.



MODERN HAL KOMPLEKSİNİN İNŞAATI DEVAM EDİYOR



Çevre yolu bağlantılarının terasman çalışması devam ederken, C blok soğuk hava deposu ve J blok çöp aktarma ve kasa depolama binası fore kazık çalışması ile akaryakıt depolarının taşınacağı yerin inşasına başlandı. 200 civarında işçinin çalıştığı inşaatın fiziki gerçekleşme oranı yüzde 9 seviyesinde ulaştı. Müşteri giriş köprüsünün ise ayaklarının fore kazık işlemleri ise tamamlandı. B blok idari bina ve sosyal tesislerin temeli ve ikinci bodrum katı tamamlanırken, birinci bodrum kat kalıp beton işlemleri devam ediyor. Yol çalışmaları için de imar planlarının onayı bekleniyor.Kompleksin, 2020 yılının sonlarında hizmete sunulması ön görülüyor.



- İstanbul

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