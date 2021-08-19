İBB BARINAĞINDAKİ İDDİALAR... ATALIK TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEMEDE BULUNDU - Son Dakika

PENDİK'te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne bağlı Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'nda ölen onlarca kedi ve köpeğin cansız bedeninin çürümeye terkedildiği iddiası üzerine İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık açıklama yaptı. Atalık, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun yürütücüsü Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden arkadaşlarımız gelip, tüm alanları inceleyip tutanak tutmuşlardır. Herhangi bir usulsüzlük, yasaya aykırılık tespit etmediklerine dair tutanakları vardır dedi.

İBB'ye bağlı Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'nda ölen onlarca kedi ve köpeğin bir çukurun içinde çekilen görüntü ve fotoğrafları tartışma konusu oldu. Fotoğraflar sosyal medyada paylaşılırken, mahalle sakinleri barınaktan çevreye kötü koku yayıldığını iddia etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık konuyla ilgili açıklamada bulundu.

39 İLÇEMİZDE HAYATINI KAYBETMİŞ CANLARIMIZIN DEFİNLERİNİN YAPILDIĞI BİR ALAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık, 'İstanbul 39 ilçe belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hizmet veren bir yapıya sahip. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları konusunda yetersiz kalan tüm ilçe belediyelerin de görevlerini üstlenmiş vaziyette. Gerek tedavi gerekse ameliyatlarını birimlerimize gelen tüm hayvanlarımızın tedavilerini, bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında bugün burada olduğumuz Tepeören bakımevimiz 39 ilçede gerek trafik kazası, gerekse çeşitli nedenle hayatını kaybetmiş dört ayaklı canlarımızın gömüsünün yapıldığı defininin yapıldığı bir alan. Basına yansıdığı şekliyle onlarca köpeğin İBB bakımevinde katledilip topluca gömüldüğüne dair haberler doğruyu ifade etmiyor dedi.

Son 5 günde 39 ilçe belediyemizden bize defnedilmek üzere intikal etmiş canlarımızın sayısı 140 diyen Atalık, Dolaysıyla burada sadece İBB'nin değil, 39 ilçemizde hayatını kaybetmiş canlarımızın definlerinin yapıldığı bir alan. Tepeören birimimiz 24 saat üzerinden görev yapan birimimiz. Buraya 24 saat boyunca hayatını çeşitli nedenlerle hayatını kaybetmiş hayvanların taşınması yapılıyor 39 ilçe belediyemiz üzerinden. 2 tane soğuk hava depomuz var yaklaşık 200 hayvan kapasiteli. Bu soğuk hava depolarında konulup bekletilen canlarımız belli bir sayıya ulaştıklarında çılan defin çukurlarına defnedilmekte. Üzerleri kireçle kapatılarak toprakla örtülerek defin işlemleri tamamlanmaktadır. Burada üzerleri açık bırakıldığı, çevredeki oturanların rahatsız olduğu gibi söylemler konusunda da şunu söyleyebiliriz. Bizim bakımevlerimiz saat 10.00 ile 15.00 arası vatandaşlarımızın ziyaretine açıktır. İster denetlemek üzere gelebilirler, ister aileleriyle gezmek üzere gelebilirler. Böyle bir olumsuzluktan şikayet eden tek bir kişi bile yoktur. 153 Beyaz Masa'mızda böyle bir şikayete rastlanmamıştır dedi.

TÜM ALANLARI İNCELEYİP TUTANAK TUTMUŞLARDIR

Olay üzerine bakımevinde ve defin alanında jandarma ve polisin inceleme yaptıklarını söyleyen Atalık, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun yürütücüsü Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden arkadaşlarımız gelip, tüm alanları inceleyip tutanak tutmuşlardır. Herhangi bir usulsüzlük, yasaya aykırılık tespit etmediklerine dair tutanakları vardır. Buna rağmen işleyişte herhangi bir aksaklık var mı diye gerek kamera görüntülerimiz gerekse burada çalışan her bir arkadaşımızla görüşerek inceleme başlattık. Bu inceleme sonucunu da basınla tekrar paylaşacağız diye konuştu.