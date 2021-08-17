İBB, Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde arama kurtarma, çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bugün yapılan su tahliyesi çalışmalarında üç vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Acil Durum ve Afet Müdahale Planı"nda görevli birimlerden kurulan ekip AKOM koordinasyonunda bölgede arama kurtarma, su tahliye, kanal açma, iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların ilk günü 12 Ağustos'ta 76 olan personel ekibi 202'ye; araç sayısı ise 42'den 126'ye çıkarıldı.

ÜÇ VATANDAŞIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yapılan çalışmalarda acı bir haber geldi. Bölge halkı, sel esnasında, bir aparmanın bodrum katına sığınan insanların olduğunu İBB ekiplerine bildirdi. Yaklaşık bir gün süren su tahliyesi çalışmalarının ardından üz vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

VATANDAŞ İBB EKİPLERİNE DESTEK VERİYOR

İBB ekiplerini, bölge halkı yalnız bırakmıyor. Sahada, çalışmalarında gördüklerini ekiplere ihbar eden vatandaşlar aynı zamanda, aralıksız çalışan İBB personeline çay, kek gibi ikramlarda bulunup onlara destek veriyor, yanlarında olduğunu hissettiriyor.

İBB EKİPLERİ İKİ BÖLGEYE AYRILDI

İBB AKOM'dan paylaşılan bilgiye göre, 202 personelin 124'ü Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 78'i ise Sinop"un Ayancık ilçesinde görev alıyor.