İbb Başkan Adayı İmamoğlu'ndan CHP'deki İstifa Tartışmalarına İlişkin Açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'deki esnaf ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Bir parti içindeki duyguyu parti içinde tartışırsınız ama parti içinde kalır ve dışarıya yansımaz.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'deki esnaf ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Bir parti içindeki duyguyu parti içinde tartışırsınız ama parti içinde kalır ve dışarıya yansımaz. Ben bunun dışarıya yansımasını inanın demokrasi olarak görmüyorum" dedi.



31 Mart Yerel Seçim ziyaretlerini Sultangazi'de sürdüren CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Cebeci Caddesi'nde esnaf ve halkla bir araya geldi. Cadde üzerindeki esnafa sürpriz ziyaretler gerçekleştiren İmamoğlu, vatandaşları selamladı, onların sorun ve taleplerini dinledi. Renkli anlara sahne olan ziyaret sırasında İmamoğlu'na iş yeri sahipleri tarafından farklı ikramlarda bulunuldu.



Gencin isteğini kırmadı, çay içmeye gitti



İmamoğlu'nun cadde üzerinde gezdiğini duyan Hasan isimli lise öğrencisi heyecanla babasının yanından ayrılarak Başkan adayının yanına geldi. İmamoğlu ile bir süre yürüyen çocuk, daha sonra ise babasının iş yerine gelmesini istedi. Hasan isimli gencin talebini kırmayarak onunla birlikte babasının çay ocağına giden İmamoğlu, çay içtiği sırada gençteki öz güvenden dolayı babasını tebrik etti.



"Ben bunun dışarıya yansımasını inanın demokrasi olarak görmüyorum"



Basın mensuplarının CHP'de yaşanan istifa tartışmalarına ilişkin sorusunu yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, "Bunlar parti içi meseleler, ben her zaman devredeyim. Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım, il başkanımın genel başkanımın, yöneticilerimin yanındayım. Bir süreç olabilir, biz insanlar arasındaki diyalogda, ben girerim başkası girer, yarın ben sorun yaşarım, başka birisi devreye girer. Zaten kendi içinde kurum olmak, aile olmak böyle bir şey. Bunu dışarıya yansıtmamak lazım. Bazen yansıyor bizim içimizdeki bazı arkadaşlar duygularını dışa dönük söyleme serbestliğini demokrasi olarak görüyorlar. Ben öyle görmüyorum. Bir parti içindeki duyguyu parti içinde tartışırsınız, konuşursunuz, uzlaşırsınız, uzlaşamazsınız, ama parti içinde kalır ve dışarıya yansımaz. Ben bunun dışarıya yansımasını inanın demokrasi olarak görmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.



"Seçim gündemini vatan millet gündemi haline getirmeye çalışanlar olacak"



Yaşanan tartışmaların ülke gündemine getirilmek istenmesine rağmen vatandaşın sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceklerinin altını çizen İmamoğlu, "Bunlar sokakta olacak. Seçim gündemini vatan millet gündemi haline getirmeye çalışanlar olacak, biz asla öyle olmayacağız. Ben Hasan kardeşimin gelecek sorunu konuşacağım, iyi yetişmesini konuşacağım, esnafımın nasıl iş yapacağını konuşacağım. Sultangazi'de beş mahallede yıllardır süren kentsel dönüşüm tapu sorunu var. Taş ocağıyla ilgili çevre sorunu var. Bak ne güzel Allah bilir yan yana oturan insanlar 7 bölge 7 renk, yani ben kim nedir, nerelidir? Buna mı bakacağız, bunlar çok yanlış" dedi.



Ziyaretleri sırasında zaman zaman vatandaşlardan farklı tepkiler almasına ilişkin bir soruya cevap veren İmamoğlu, "Bir partinin mensubu olabilir, mahalle başkanı olabilir. Sonun kadar dinlerim, ilçe başkanı bile gelse dinlerim. Sadece üzüldüğüm beni dinlememesi oldu. O tür ön yargılı yaklaşımlar beni üzüyor. Tekrar söylüyorum, hepsi buyursun gelsin, sohbet edelim, tartışalım, ama lütfen beni de dinlesinler" diye konuştu. - İSTANBUL

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