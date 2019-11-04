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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Açıklaması

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'da özel halk otobüsünün karıştığı kazaya ilişkin, "İstanbul'da minibüsünden taksisine, özel halk otobüsünden diğerlerine varıncaya kadar, bir düzen ve disiplin olacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Açıklaması, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'da özel halk otobüsünün karıştığı kazaya ilişkin, "İstanbul'da minibüsünden taksisine, özel halk otobüsünden diğerlerine varıncaya kadar, bir düzen ve disiplin olacak." dedi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu'nun, Beylikdüzü'nde yakın korumalarının trafikte kavga ettikleri olaya ilişkin, süreci takip ettiğini ifade etti.

Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Koruma arkadaşlarımızın, ne yazık, böyle hiç de yakışmayan ve kabul etmeyeceğim şekilde vatandaşla bir diyaloğu oluşmuş. Tarif edilenler doğru değil. Darp, tekme tokat ve bunun gibi saldırı biçimleri doğru değil ama her ne koşulda olursa olsun, hangi koşulda olursa olsun benimle çalışan hiç kimsenin böyle bir münasebetsiz tavrına ve sürecine asla müsaade etmem, etmeyeceğim de... Çok görüntüler oldu böyle, tekme tokat vesaire ama burada böyle bir şey yok. Belki başka görüntülerle karıştırmış olabilirler."

"Dün yaşananlar trajik ve çok üzücü"

Beşiktaş'taki trafik kazasına ilişkin bir soruya da İmamoğlu, "İstanbul'daki toplu ulaşım meselesinde çok kronik sorunlar var." dedi.

Özel halk otobüslerinin dizaynı konusunda da sorunlar olduğunu dile getiren Ekrem İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Dün yaşananlar trajik ve çok üzücü. Kaza demek mümkün değil. Adli bir durum söz konusu. Kişinin oraya dalış biçimi, ardından yaptıkları tümüyle farklı sebepler içeriyor elbette. Bu anlamda da adli soruşturmaları devam ediyor. Bizim de almış, almakta ve alacak olduğumuzu tedbirleri bütünleştirirsek bu konu bizim için çok hassas ve önemli. İstanbul'da minibüsünden taksisine, özel halk otobüsünden diğerlerine varıncaya kadar, bir düzen ve disiplin olacak. İstanbul'da taksiye, minibüse binen her insan mutlu olmalı. Umuyorum ki çok daha iyi bir 2020 yılı bizi bekliyor. Birikmiş sorunlar ve problemler var. Bunlar yeni değil. Toplumun bu kadar ilgili olması, süreci sorgulaması çok güzel."

İmamoğlu, "Otobüs şoförünün sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Sabıkalı insan nasıl o direksiyonun başına geçiyor, şoförde bıçağın olması sorgulanıyor? sorusu ise "Yüzde 100 haklısınız. O gün 1-2 saat önce de binmiş olabilir. Aldığı sertifikaya bakıyoruz. Sertifikasyon sürecini sorguluyoruz. Bu konuda çok kararlıyız bunun altını çizelim." yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:54 Kaynak: AA
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