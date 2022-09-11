CHP'li Ekrem İmamoğlu: AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi emanet etmeyin, yollamayın - Son Dakika
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CHP'li Ekrem İmamoğlu: AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi emanet etmeyin, yollamayın

11.09.2022 11:57

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da yaşanan metrobüs kazası sonrasında AK Parti Gençlik Kolları üyesi bir gencin olay yerinde çektiği video ile ilgili konuştu. İmamoğlu, "Birkaç kez görüntüleri izledim. Bir akıl, bir mantık var mı? Anlamaya çalıştım. Vicdanım buna el vermedi. Üzüldüm, o çocuklarımızın, o gençlerimizin annelerine, babalarına şu mesajı vermek istiyorum; AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi emanet etmeyin, yollamayın" sözlerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte İBB'nin Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı. İmamoğlu, Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BİNLERCE YARALI, SAYISI BELLİ OLMAYAN ÖLÜ VAR" SÖZLERİNE SERT ÇIKTI

İmamoğlu, AK Parti Gençlik Kolları üyesi gençler tarafından olay yerinde çekilen ve sosyal medyada gündem olan görüntülerdeki "Binlerce yaralı, sayısı belli olmayan ölü var" ifadelerine tepki gösterdi. İmamoğlu konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"Kaza oluyor. Kazadan çok az bir zaman sonra gencecik çocuklar, bir siyasi partinin önlükleri giydiriliyor. Ve bu siyasi parti önlükleriyle, yalan ifadelerle, 'Binlerce yaralı var, şöyle trajik durum…' Ekrem İmamoğlu'nun ismi kullanılarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ismi kullanılarak, kötülemeye, iftira atılmaya gayret ediliyor. Bununla yetinilmiyor; arka arkaya dizilmiş, otobüslerin içerisine girerek o esnada o yaralıların olduğu, kazanın olduğu esnada, bir siyasi propaganda yapılıyor. Bunları birkaç kez izledim. Yani bir akıl, bir mantık var mı?

"OY VERİN, VERMEYİN BENİ İLGİLENDİRMİYOR AMA ÇOCUKLARINIZI ORAYA GÖNDERMEYİN"

Anlamaya çalıştım. Vicdanım buna el vermedi. Üzüldüm ve sizin huzurunuzda şu mesajı buradan vermek istiyorum o çocuklarımızın, o gençlerimizin annelerine, babalarına: Yalanın, iftiranın, siyaset için, oy için her şeyin mubah olduğunun talimat verildiği bu AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi emanet etmeyin, yollamayın. Oy verin, oy vermeyin beni ilgilendirmiyor ama bu çocuklarınıza oraya göndermeyin. Yazıktır, günahtır. Böyle bir şey olmaz."

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Ekrem İmamoğlu, AK Parti, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Ekrem İmamoğlu: AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi emanet etmeyin, yollamayın - Son Dakika
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