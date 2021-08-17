İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bebek sahili ve Bebek Parkı'nda sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Başkan Danışmanı Murat Ongun'un da eşlik ettiği gezi, İmamoğlu'nun sahilde; Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Yasin Çağatay Seçkin'den aldığı mini bir sunumla başladı.

Yüzyıllık ağaçlara ev sahipliği yapan Bebek Park'ı ve Bebek sahilindeki çalışmaları yakından inceleyen İmamoğlu, sonrasında kısa bir değerlendirmede bulundu.

İNSANLAR BOĞAZI İZLEYEBİLECEK

Sahildeki düzenlemenin, demir kalıp kazıklarla yapılıyor olmasının sıkı bir iş olduğunu anlatan İmamoğlu, "Birkaç avantaj elde ediyoruz; hem Bebek Parkını yeniledik hem buradaki sahil düzenlemesini toparlamış oluyoruz" dedi. Farklı modelin boğazda denendiğini belirten İmamoğlu, "Yani insanlar hem ön kademede hem arka kademede aynı anda boğazı izleyebilecekler. Burada bir temizlik de olacak. Yani burası tümden sahili açık güzel bir alanı olacak" diye konuştu.

TEKNE KİRLİLİĞİ VAR

Boğaz'daki önemli konulardan birini de tekne kirliliği olduğunun altını çizen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Belli alanları insanlarımız izleyemiyor, yaşayamıyor. Burada bir nevi onun da iyi bir örneğini başlatmış olacağız. O da çalışmalarımızın içinde. Boğazın tümünde böyle bir gözlem ve analiz yapıyoruz. Çünkü bazı yerlerde tekne olabilir, bazı yerlerde olmamalı. Özellikle, ticari teknelerle ilgili sorunlar var. Aşırı yüksek, büyük tekneler boğazın güzelliğini insanların görememesine, yaşayamamasına sebep oluyor. Bu noktada da burası örnek bir iş olarak ortaya çıkacak."

EYLÜL SONUNDA AÇILACAK

Sahildeki düzenleme ile birlikte Bebek Parkı'nda da önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden İmamoğlu, değerlendirmesini, "Bebek parkının çok değerli bir biçimde toparlanması da güzel oldu. Orada ciddi de bir ağaç bakımı da yaptık. Özellikle eski çınarlarımızla ilgili. Pırıl pırıl bir park oldu. İnşallah güzel bir açılışı Eylül sonunda yapıyor olacağız" şeklinde bitirdi.