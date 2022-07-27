Törene Ongun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı , İBB Başkanı İmamoğlu ve vatandaşlar katıldı. İmamoğlu, başsağlığı dileklerini ilettiği Murat Ongun ile bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Murat Ongun'un babası Emekli Binbaşı Nihat Ongun, bugün toprağa verildi! Cenazeye İmamoğlu da katıldı - Son Dakika

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