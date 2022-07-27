Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un babası Nihat Ongun geçtiğimiz pazartesi günü hayata gözlerini yumdu. Emekli Binbaşı Nihat Ongun için Giresun Merkez Hacı Miktad Camisi'nde bugün cenaze töreni düzenlendi.
Törene Ongun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, İBB Başkanı İmamoğlu ve vatandaşlar katıldı. İmamoğlu, başsağlığı dileklerini ilettiği Murat Ongun ile bir süre sohbet etti.
Nihat Ongun'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.
İşte cenaze töreninden fotoğraflar;
Son Dakika › Güncel › Murat Ongun'un babası Emekli Binbaşı Nihat Ongun, bugün toprağa verildi! Cenazeye İmamoğlu da katıldı - Son Dakika