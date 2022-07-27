Murat Ongun'un babası Emekli Binbaşı Nihat Ongun, bugün toprağa verildi! Cenazeye İmamoğlu da katıldı - Son Dakika
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Murat Ongun'un babası Emekli Binbaşı Nihat Ongun, bugün toprağa verildi! Cenazeye İmamoğlu da katıldı

27.07.2022 14:22

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un babası Nihat Ongun, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı. Emekli Binbaşı Nihat Ongun'un cenaze törenine İmamoğlu da katıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un babası Nihat Ongun geçtiğimiz pazartesi günü hayata gözlerini yumdu. Emekli Binbaşı Nihat Ongun için Giresun Merkez Hacı Miktad Camisi'nde bugün cenaze töreni düzenlendi.

İMAMOĞLU, MURAT ONGUN'U YALNIZ BIRAKMADI

Törene Ongun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, İBB Başkanı İmamoğlu ve vatandaşlar katıldı. İmamoğlu, başsağlığı dileklerini ilettiği Murat Ongun ile bir süre sohbet etti.

Nihat Ongun'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

İşte cenaze töreninden fotoğraflar;

Murat Ongun'un acı günü! Babası Emekli Binbaşı Nihat Ongun, bayrağa sarılı tabutla son yolculuğuna uğurlandı
Murat Ongun'un acı günü! Babası Emekli Binbaşı Nihat Ongun, bayrağa sarılı tabutla son yolculuğuna uğurlandı
Murat Ongun'un acı günü! Babası Emekli Binbaşı Nihat Ongun, bayrağa sarılı tabutla son yolculuğuna uğurlandı
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Murat Ongun'un babası Emekli Binbaşı Nihat Ongun, bugün toprağa verildi! Cenazeye İmamoğlu da katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Murat Ongun'un babası Emekli Binbaşı Nihat Ongun, bugün toprağa verildi! Cenazeye İmamoğlu da katıldı - Son Dakika
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