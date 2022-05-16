İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dolandırıcının hedefi oldu - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dolandırıcının hedefi oldu

16.05.2022 20:56

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dolandırıcının hedefi oldu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak kendisini Yargıtay Başsavcısı ve HSYK üyesi olarak tanıtarak dolandırmaya çalışan şüpheli yakalandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dolandırıcının hedefi oldu

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak kendisini Yargıtay Başsavcısı ve HSYK üyesi olarak tanıtarak dolandırmaya çalışan şüpheli yakalandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dolandırıcının hedefi oldu. İmamoğlu'nu cep telefonundan arayan bir kişi, kendisini HSYK üyesi B.B. olarak tanıtarak Antalya'da bir büfe yeri için aracılık etmesini istedi. Aynı kişi bir süre sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha arayıp kendisini Yargıtay Başsavcısı H.E. olarak tanıtarak aynı talepte bulundu. İBB Başkanı İmamoğlu, kendisini bir dolandırıcının aradığını anlayarak savcılığa başvurdu. Ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İmamoğlu'nu arayan kişinin kimliğini tespit etti. 4 suç kaydı olan Hakan B. gözaltına alındı. Hakan B.'nin sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dolandırıcının hedefi oldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dolandırıcının hedefi oldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dolandırıcının hedefi oldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dolandırıcının hedefi oldu
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İBB Başkanı İmamoğlu, toplu taşımada öğrenci indirimini veto etti İBB Başkanı İmamoğlu, toplu taşımada öğrenci indirimini veto etti

istanbul büyükşehir belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Yargıtay, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dolandırıcının hedefi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dolandırıcının hedefi oldu - Son Dakika
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