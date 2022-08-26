İmamoğlu: Eminönü-Alibeyköy tramvay hattını 2023 yılı sonuna doğru bitiriyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

İmamoğlu: Eminönü-Alibeyköy tramvay hattını 2023 yılı sonuna doğru bitiriyoruz

26.08.2022 16:27
İmamoğlu: Eminönü-Alibeyköy tramvay hattını 2023 yılı sonuna doğru bitiriyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın 2023 yılı sonuna doğru bitirileceğini açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın 2023 yılı sonuna doğru bitirileceğini açıkladı. İmamoğlu, "Eminönü-Alibeyköy hattının doğru bir ihalesi ve müteahhidi vardı ama, işin neredeyse büyük bir kısmını biz yaptık" dedi.

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın son 1,1 kilometrelik bölümü için kazık imalat töreni düzenlendi. Hat uzunluğu 10,1 kilometre olan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'yla, tramvay, metro hatları ve deniz ulaşımının entegrasyonu sağlanacak. Törende proje mühendislerinden bilgi alan İmamoğlu, "Eminönü- Alibeyköy hattının doğru bir ihalesi ve müteahhidi vardı ama, projedeki birçok eksiği, imalatı devraldıktan sonra, çözerek gittik. Sadece iki kilometre civarında bir bölümü söktük. Unkapanı kavşağının projesi çözülmemiş. Altından tren nasıl geçecek? Bunları projelendirdik, imalatını yaptık. Şimdi de tramvayın kalan kısmını yapıyoruz. Dolayısıyla insanlar bakıyorlar, Eminönü-Alibeyköy hattı bizden önce ihale edilmiş ama, işin neredeyse büyük bir kısmını biz yaptık. Daha enteresanı, yer altındaki sorunlar çözülmemişken üstüne ray döşeyip gittiler. Bir süre sonra ne oldu, rayların daha üzerinden tren geçmeden- hatta belli yerlere ray bile döşenmemişti- oraya dökülen betonlar 50-60 santim çökmeler yaptı. Dolayısıyla biz şu anda, yerin altında 60-80 metre yüksekliğinde kazıklar çakarak, bir nevi viyadük yapıyoruz" dedi.

"2023'ÜN SONUNA DOĞRU TRAMVAYI BİTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Projenin zorlu olduğunu ancak sona yaklaştıklarını belirten İmamoğlu, "İnşallah 2023'ün sonuna doğru tramvayı bitirmiş olacağız. Aynı zamanda burada İSKİ'nin bütün geçişlerini yaptık. Bu bölgenin pis su hattını Yenikapı'ya aktarması için bir tünel çalışması yapıyoruz. 2023 yılı sonunda derken tedbirli konuşuyoruz ama, çok hızlı çalışıp bir an önce burayı açtığımızda, şöyle bir güzellikle buluşacağız. Şu an İETT otobüslerinin olduğu yer, belki de İstanbul'un en güzel meydanlarından birine dönüşecek. Eminönü meydanında, öndeki o farklı işgaller ortadan kalkacak. Hem de burası pırıl pırıl bir yeşil alana dönüşecek. Dolayısıyla yeni bir düzenle, aslında bu bölge çok çağdaş bir görünüme kavuşacak" diye konuştu.


YORUMLAR
500
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Gülşen'in tutuklanması hakkında dikkat çeken sözler: Artık bu bir seferberlik mücadelesi İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Gülşen'in tutuklanması hakkında dikkat çeken sözler: Artık bu bir seferberlik mücadelesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na AK Partili isimden sonra bir teşekkür de MHP'li başkandan geldi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na AK Partili isimden sonra bir teşekkür de MHP'li başkandan geldi İBB Başkanı İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı için tarih verdi Açıklaması İBB Başkanı İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı için tarih verdi Açıklaması
Kaynak: DHA

istanbul büyükşehir belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Eminönü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu: Eminönü-Alibeyköy tramvay hattını 2023 yılı sonuna doğru bitiriyoruz - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:07 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
15:41 Gülşen'in 4 yıl önce "Çorabını çek, başkan geliyor" diyen sunucuya verdiği tepki tekrar gündem oldu
15:14 İcra düzenlemesinin yeni detaylar! 15 Ağustos'a kadar icra işlemi olan dosyaları kapsayacak
14:57 Faturalar ödenemediği için elektrik kesildi! 2 bin 450 tavuk havasızlıktan öldü
14:56 Her şey Jorge Jesus'un istediği gibi oldu! Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yeniden karşılaşacak
14:42 Gülşen'in avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran: Bu neticenin böyle olmaması gerekiyor
14:41 Tarkan'dan meslektaşı Gülşen'in tutuklanmasına sert tepki: Adalet sistemimizin ikiyüzlülüğü ve çarpıklığı karşısında hayretler içerisinde kalıyoruz
14:36 Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu
14:26 Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada taraflar birbirinden şikayetçi olmadı
14:21 The Economist dergisinin, "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var" analizine, Bakan Nebati'den yanıt geldi: Bizi izlemeye devam edin!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 16:27:48. #1.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu: Eminönü-Alibeyköy tramvay hattını 2023 yılı sonuna doğru bitiriyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement