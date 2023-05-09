Bakan Kurum ve Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıya ilk yorum - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kurum ve Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıya ilk yorum

09.05.2023 23:54

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da taşlı saldırıya uğramasıyla alakalı konuştu. Bakan Kurum, "Hiç tasvip etmiyorum, doğru bulmuyorum. Saygı çerçevesi içerisinde kişilik haklarına dokunmadan herkes siyasetini yapmalıdır" derken, Yıldırım ise "Bunu onaylayamayız ama bu nasıl gelişti. Doğal tepki midir? Nedir? Bu açığa çıkacaktır. Ancak sorumluluk sahibi siyasetçilerin de kurallara uyması gerekir." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde seçim çalışmaları kapsamında gittiği Erzurum'da taşlı saldırıya uğradı. İmamoğlu, konuşma yaparken bir grup tarafından atılan taşlar nedeniyle alandaki 17 kişi yaralandı. Olayların büyümesi üzerine İmamoğlu, mitingi yarıda kesti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, katıldıkları canlı yayında İmamoğlu'na yapılan saldırıya ilişkin konuştu.

Bakan Kurum ve Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıya ilk yorum

BAKAN KURUM: DOĞRU BULMUYORUM

Bakan Kurum, "Hiç tasvip etmiyorum, doğru bulmuyorum. Hangi partiye olursa olsun. Sonuçta demokrasi şöleni, millet sandığa iradesini yansıtacak. Saygı çerçevesi içerisinde kişilik haklarına dokunmadan herkes siyasetini yapmalıdır. Burada sözlü veya fiili herhangi bir hareketin ne bize ne de muhalefete yapılmasını doğru bulmuyorum." dedi.

"ERZURUM'A MAL EDİLEMEZ"

Kurum sözlerine şöyle devam etti: "Erzurum konusunda da, orada Erzurumlu kardeşlerimizin dışında gelişen bir olay. 200-300 kişinin orada bir eylemi. Bu eylem Erzurum'a mal edilemez. Erzurum her zaman bu ülkenin yanında oldu. Milli mücadelenin şehridir. Erzurum genelinde bu konuyu özleştirmemek lazım. Buradan bir mağduriyet oluşturulmaya çalışılması da doğru değil. Bütün personeline mesaj at, havalimanına gelsin, orada miting yap, nedir bu? Biz olayı kesinlikle doğru bulmuyoruz."

Bakan Kurum ve Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıya ilk yorum

BİNALİ YILDIRIM: BUNU ONAYLAYAMAYIZ

Binali Yıldırım ise saldırıyla ilgili şunları söyledi: Olay sonrası Vali ve Belediye Başkanını aradım. Sayın İmamoğlu, Erzurum'a esnaf ziyareti için geleceğine dair teşkilatı yazılı bir bilgi veriyor yetkililere, gelince esnaf ziyareti yapmaktan vazgeçiyor. Aracın üzerinde miting yapmaya karar veriyor. İl Seçim Kurulu ve Valiliğin belirlediği miting alanı var. Oraya gidip yapması isteniyor. 'Yok diyor ben Yakutiye'de burada yapacağım' diyor. Yaparsın yapamazsın derken insanlar akın akın oraya gidiyor ve olaylar çıkıyor. Bunu onaylayamayız ama bu nasıl gelişti. Doğal tepki midir? Nedir? Bu açığa çıkacaktır. Ancak sorumluluk sahibi siyasetçilerin de kurallara uyması gerekir. Sana neresi deniliyorsa git orda yap, senin ne ayrıcalığın var? Sokaklar bir gerginlik peşinde değil."

YORUMLAR
500
İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili bugün gözaltında olan 9 şüpheli serbest bırakıldı İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili bugün gözaltında olan 9 şüpheli serbest bırakıldı

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum ve Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıya ilk yorum - Son Dakika


Son Dakika
23:35 Yunanistan'daki maçta olay! Ali Koç sinirden çılgına döndü
23:25 Bakan Kurum ve Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıya ilk yorum
23:24 Büyük inat! Barcelona'nın Arda Güler planı ortaya çıktı
23:17 İnatları inat! Barcelona'nın Arda Güler planı ortaya çıktı
23:01 İstanbul'da eşi ile tartışan genç kadın balkondan atlayarak hayatına son verdi! Kocası gözaltında
22:59 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: İlk turda bitirelim
22:53 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: İlk turda bitirelim
22:39 ABD'den 14 Mayıs seçimlerine "Batı'nın darbe girişimi" diyen Bakan Soylu'ya yanıt: Neyse ki ABD-Türkiye ilişkilerinden o sorumlu değil
22:34 ABD'den 14 Mayıs seçimlerine "Batı'nın darbe girişimi" diyen Bakan Soylu'ya yanıt: Sözleri bizi her zaman endişelendirir
22:32 Türkiye'de ilk ve tek! Galatasaray sosyal medya rekoru kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2023 23:54:29. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Kurum ve Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıya ilk yorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement