İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla dava açıldı

'Müthiş Türk kızı' en yakınındaki isim olarak bakın kimi tercih etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması 15 Haziran Perşembe günü Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

KAMUNUN 250 BİN LİRA ZARARA UĞRATILDIĞI İDDİA EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin hazırladığı rapora istinaden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 7 kişi hakkında iddianame hazırladı. Avukatının, İmamoğlu'nun ihale sürecinin hiçbir aşamasına dahil olmadığı, talimatı veya yönlendirmesi olmadığı ve imzası bulunmadığını belirttiği ihale ile ilgili olarak kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia edildi. İddianamede, İmamoğlu dahil 7 isim hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

SAVCI SİYASİ YASAK DA TALEP ETTİ

Savcılık, İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında kamuoyunda 'siyasi yasak' olarak bilinen Türk Ceza Kanunu'nun 'Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma' başlıklı 53. maddesinin uygulanmasını da talep etti.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATI KEMAL POLAT KONUŞTU

Cumhuriyet gazetesine konuşan İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, davanın savcı tarafından Danıştay'ın Ekrem İmamoğlu'nun ihale süreçleriyle ilgili olarak dahli, talimatı, yönlendirmesi, yetkisi, imzası vb. bulunmadığını tespit etmesine rağmen açıldığını söyledi. Polat, "Danıştay, Ekrem Bey hakkındaki soruşturma iznini kaldırmıştı. Kaldırırken de 'Bu ihalelerde yetkisi yok kaldı ki imzası, dahili, bir yönlendirmesi yok. Dolayısıyla burada da bir sorumluluğu yok' demişti. Ancak dosyayı bir bütün halinde 'ihaleye fesat açısından bakmak savcılığın yetkisindedir' diye savcılığa gönderdi" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat.

"İLK DURUŞMADAN HERHANGİ BİR KARAR ÇIKMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Savcılığın soruşturma sırasında aldığı bilirkişi raporları da dahil İmamoğlu'nun ihaleye fesat karıştırdığına ilişkin, hiçbir iddia, hiçbir bulgu ve belirti olmamasına rağmen bu iddianameyi düzenlediğini belirten Polat, "Hukuken altı çok boş olan tamamen siyasi saiklere hizmet edecek bir dava olduğunu düşünüyorum. Yarın görülecek olan ilk duruşmada toplam 7-8 sanık var. Onların ifadeleri alınacak ve diğer usulü işlemler tamamlanacak. İlk duruşmadan herhangi bir karar çıkması söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"CEZANIN MİKTARI VE TÜRÜNE GÖRE SİYASİ YASAK KARARI ÇIKACAK"

Ekrem İmamoğlu'nun ceza alması durumunda ise cezanın miktarı ve türüne bağlı olarak siyasi yasak kararı çıkacak. 1 yıl ve üzeri hapis cezası olduğu takdirde seçim hakkını kaybedeceğini söyleyen Polat, "TCK'nin 53. maddesi uygulanacaksa da cezanın infazı süresi boyunca da siyasi yasak gelir. Hukuk sınırları içerisinde kalarak konuşursak zaten bu kararın çıkmaması ve bu davanın da hiç açılmaması lazımdı" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: UYDURMA KAVRAMLAR ÜZERİNDEN ARAYIŞLAR NAFİLE

Dün davayla ilgili değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu şunları söylemişti; "Beylikdüzü döneminden kalma Danıştay'ın hakkımızda, bizim itirazlarımıza dönük bizi haklı bulduğu bir süreçte yeniden İçişleri Bakanlığı'nın dosya, arşiv araştırması gibi bir sürü konuya dahil olduğu konulardan bir tanesi. Zaten soruşturmayı yürüten İçişleri Bakanlığı'ndan siparişle gönderilen kişilere bakarsanız nereden geldiğini, o iş için nasıl bu insanların motive edildiğini anlarsınız. Yargının herkese eşit ve adil şekilde uygulandığı bir ülke hayal ediyoruz. Suçumuz, kusurumuz varsa hesap vermeye hazırız. Gereği neyse hazır oluruz. Ama uydurma kavramlar üzerinden arayışlar nafile."

MURAT ONGUN: BU DAVA SİYASETİ DİZAYN ETME DAVASIDIR

Öte yandan, İmamoğlu'na açılan yeni davanın ardından İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, "Bu dava, Danıştay kararına rağmen açılmış, siyaseti dizayn etme davasıdır. Yıllar sürecek bu davalarla, siyaset dizaynına milletimiz izin vermeyecektir" diyerek tepki gösterdi.