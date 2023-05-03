Kılıçdaroğlu, 12 yıldır konteynerde yaşayan Vanlı depremzedelere söz verdi: İlk önce onlara gideceğim, bütün sorunlarını çözeceğim - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu, 12 yıldır konteynerde yaşayan Vanlı depremzedelere söz verdi: İlk önce onlara gideceğim, bütün sorunlarını çözeceğim

03.05.2023 00:42

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Van'da miting düzenleyen Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 yıl önce meydana gelen Van depreminden bu yana konteynerlerde yaşayan 72 depremzede aileye söz verdi. Kılıçdaroğlu, "Geleceğim. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra önce o ailelere gideceğim. Onların bütün sorunlarını çözeceğim, o zaman onlardan helallik isteyeceğim." dedi.

Van'da 2011 yılında meydana gelen depremlerde 644 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda bina yıkıldı. Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'ndeki 72 depremzede aile, aradan geçen zaman içerisinde konteynerlerde yaşamaya devam etti.

Kılıçdaroğlu, Van'da 12 yıldır konteynerde yaşayan depremzede ailelere söz verdi: İlk önce onlara gideceğim, bütün sorunlarını çözeceğim

YILLARDIR KONTEYNERDE YAŞAYAN AİLELERİ HATIRLATTI

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Van'da miting düzenledi. Vatandaşlara seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, 72 depremzede ailenin yaşadığı sıkıntıyı gündeme getirdi.

"BÜTÜN SORUNLARINI ÇÖZECEĞİM"

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ilk olarak konteynerlerde yaşayan aileleri ziyaret edeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, söz verdi. Kılıçdaroğlu, "Van'da 2011'de deprem oldu. Ben o depremde buraya geldim. Bir gecede burada kaldım. Ertesi gün depremzedelerle buluştum. 12 yıl geçti hala yüze yakın aile barakalarda oturuyor. Geçen hafta eşim geldi o ailelerle görüştü. Sitem ettiler haklı olarak, 'şimdiye kadar nerelerdeydiniz?' diye. Söz veriyorum. Vanlılara söz veriyorum. Geleceğim, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra önce o ailelere gideceğim. Onların bütün sorunlarını çözeceğim, o zaman onlardan helallik isteyeceğim." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Van'da 12 yıldır konteynerde yaşayan depremzede ailelere söz verdi: İlk önce onlara gideceğim, bütün sorunlarını çözeceğim

"ÇOCUKLARIN DURUMUNU ANLATMAYA DİLİM VARMAZ"

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde Seyrantepe Mahallesi'ndeki konteynerlerde yaşayan ailelerle buluşmuştu. Selvi Kılıçdaroğlu, "12 yıl önce yaşanan depremden bu yana insanlarımız bu konteyner gettosunda yaşam mücadelesi içinde. Çocukların durumunu anlatmaya dilim varmaz. İktidarı da, muhalefeti de bu insanları unutmuş. Kemal Bey'e söyleyeceğim, bu olmamalıydı. Düzeltiriz" demişti.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu mutfağına Ali Babacan'ı konuk aldı: Şampiyonlar Ligi hazır Kılıçdaroğlu mutfağına Ali Babacan'ı konuk aldı: Şampiyonlar Ligi hazır

Selvi Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, 12 yıldır konteynerde yaşayan Vanlı depremzedelere söz verdi: İlk önce onlara gideceğim, bütün sorunlarını çözeceğim - Son Dakika


Son Dakika
00:53 Gönül ilişkisi yaşadığı kadını başından vurup intihar etmek istedi
00:46 Gönül ilişkisi yaşadığı kadını başından vurup intihara kalkıştı
00:37 Kılıçdaroğlu mutfağına Ali Babacan'ı konuk aldı: Şampiyonlar Ligi hazır
00:33 Kadıköy'de korkunç cinayet! İstediği parçayı çalmayan müzisyeni bıçaklayarak öldürdü
00:32 Kadıköy'de istek parça cinayeti! Sahilde şarkı söyleyen genç, bıçaklanarak öldürüldü
00:08 Kılıçdaroğlu, mutfağına Ali Babacan'ı da soktu: Şampiyonlar Ligi hazır
00:06 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırmaya başladı
00:00 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırmaya başladı
00:01 Kılıçdaroğlu, 12 yıldır konteynerde yaşayan Vanlı depremzedelere söz verdi: İlk önce onlara gideceğim, bütün sorunlarını çözeceğim
23:54 Kılıçdaroğlu, Van'da 12 yıldır konteynerde yaşayan depremzede ailelere söz verdi: İlk önce onlara gideceğim, bütün sorunlarını çözeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2023 01:45:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, 12 yıldır konteynerde yaşayan Vanlı depremzedelere söz verdi: İlk önce onlara gideceğim, bütün sorunlarını çözeceğim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement