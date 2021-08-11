Üye Girişi
İBB Başkanı, İstanbul İtfaiyesi personeliyle bir araya geldi - Son Dakika

İBB Başkanı, İstanbul İtfaiyesi personeliyle bir araya geldi

11.08.2021 14:23
İBB Başkanı, İstanbul İtfaiyesi personeliyle bir araya geldi, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muğla ve Antalya'daki yangınlarda verdiği mücadeleyle tüm ülkenin takdirini kazanan İstanbul İtfaiyesi personelini karşıladı.

İBB üst yönetiminin tam kadro hazır bulunduğu karşılama etkinliğinde İmamoğlu'na İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak eşlik etti. Yangın bölgesinden, beraberlerindeki 29 araçla geri dönen 211 itfaiye erini ve onlara eşlik eden sağlık personelini tek tek selamlayan İmamoğlu, İstanbul halkı adına minnet duygularını iletti. Konuşmasını itfaiye personelinin önünde gerçekleştiren İmamoğlu, sözlerine, "Sırtımı size dönüyorum ama 'Kusura bakmayın' derken bir yandan da gücümü hissediyorum. Arkamız sağlam yani bütün İstanbul halkı adına" şeklinde başladı.

"BİR EKOSİSTEM ORTADAN KAYBOLDU"

Kahraman itfaiyecilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, "Öncelikle, ülkemizin gerçekten bu yaşadığı yangın, hepimizi çok derinden üzmüştür. Ne yazık ki, çok büyük bir orman arazisini kaybettik. Yaşamlarını yitiren vatandaşlarımız, görevlilerimiz oldu. Hepsine rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Ne yazık ki, yangında yuvalarını, bir kısım varlıklarını kaybeden yurttaşlarımız oldu. Onlara, 'Geçmiş olsun' diyorum. Bir yandan ormanlarda hem bir yeşil alanı kaybetmek, ormanı kaybetmek, insanın ciğerlerinin tahrip olması gibi bir duyguyu yaşattı bize. Bir yandan da orada belki de sayısız canlıları da yitirdik. Bir ekosistem ortadan kayboldu. Elbette bu konuda tedbir alınması, tedbirlerin artırılması, koruma konusunda yapılması gerekenlerin en üst seviyeye çıkartılması önemli bir başlık, önemli bir konu" ifadelerini kullandı.

"300'Ü AŞAN PERSONEL VE 50'YE YAKIN ARAÇLA SAHADA VAR OLDUK"

Yangınların başladığı andan itibaren hızlıca olay yerine intikal ettiklerini aktaran İmamoğlu, "İstanbul'un da olası -Allah korusun- bir kısım yangın tedbirlerini de zafiyete düşürmeden, en yüksek sayıda itfaiye çalışanlarımız ve diğer ekipleri, bunun içinde sağlıkçılarımız var, veterinerlerimiz var, bunları da katarak büyük bir ekiple yangın bölgesinde var olduk. 300'ü aşan personelimiz, 50'ye yakın aracımız, farklı konularda destek olan ekipmanlarıyla beraber, bölgede var oldular. Fedakarca görev yaptılar. Çok cesur davrandılar. Tarifsiz bir biçimde bölge halkından övgü dolu cümleler, övgü dolu hikayeler bizi buldu. Bizi aradılar. Yöneticilerden, vatandaşlardan, çocuklardan, gençlerden, kadınlardan, annelerden muazzam övgü dolu cümlelerle bize teşekkür ettiler. İstanbul halkına teşekkür ettiler. Tabii ki itfaiye teşkilatımıza teşekkür ettiler" dedi.

"İTFAİYE TEŞKİLATIMIZI BÜTÜN İSTANBUL HALKI ADINA KUTLUYORUM"

İstanbul İtfaiye teşkilatının 300 yılı aşan bir tarihe sahip olduğunu vurgulayan İmamoğlu, duygularını, "Bu milletin duygularını göğsünde taşıyan, zihninde taşıyan en akılcı, en doğru teknikleri uygulama becerisini, işte bu yüz yıllardır var olan geleneklerin her daim üstüne koya koya geliştirdiği bir teşkilat olmanın o becerisiyle, o kabiliyetiyle, o deneyimiyle sahada olmuştur. Ben, bu manada itfaiye teşkilatımızı bütün İstanbul halkı adına kutluyorum. Onlara teşekkür ediyorum ve en üst seviyede hizmetlerinin burunları kanamadan, ayaklarına taş değmeden devam etmesini diliyorum. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Onları alkışlamanızı istiyorum" sözleriyle dile getirdi.

"LİYAKATLİ BİR BİÇİMDE ALIMLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

İtfaiye teşkilatını sayısal ve ekipman anlamında geliştirmeye devam ettiklerinin altını çizen İmamoğlu, "Bu deneyimli teşkilat, şunu ifade etmiştir ve göstermiştir ki; itfaiye birimimiz, sadece İstanbulluların değil, yakın bölgenin, tüm Türkiye'mizin, bütün coğrafyamızın ihtiyaç duyduğu anda koşup giden depremde, afette, yangında birçok konuda marifetleriyle öne çıkan bir yapıya sahiptir. O manada İstanbul'un da 20 milyonluk bir yapı olduğunu düşündüğümüzde, böylesi bir kentin, deprem başta olmak üzere, güncel afetlerin karşısında verdiği mücadelede yine en güçlü bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için en başta sayısal anlamda yeteri düzeye erişmesi için alımlarımızı sürdürüyoruz. Liyakatli bir biçimde alımlarımızı sürdürüyoruz. Ve sayısal anlamda bu yeterliliği elde ettiğimizde daha güvenceli bir yapıya sahip olacağız. Sadece bu değil; karadan, denizden, havadan birçok noktadan en etkin bir biçimde hizmetlerini aksamasız geliştirmesi ve ortaya koyması noktasında da bütün teknik hizmetlerin alınması, araçların yenilenmesi noktasında da en üstün, dünya çapında yatırımları yapma konusunda da kararlıyız" diye konuştu.

DESTEK OLUN, MESLEK OLALIM!

İtfaiye teşkilatının, "Destek olun, meslek olalım" şeklindeki sloganlarından haberdar olduğunu belirten İmamoğlu, "Yani bu teşkilatımızın, sadece yangın anlarında, deprem anlarında, selde ya da bir kısım afet anlarında aklımıza gelmemesi lazım. Gerçekten itfaiye teşkilatımız bunu hak ediyor. Öylesine söylenmiş bir cümle ya da bir an bir afetle ortaya konmuş duygusal bir cümle değil. Meslekleri bir kere şunu emrediyor: Bütün teknik hizmetlerine hazır et, bütün eğitimlerini al ve her konuda donanımlı ol ama gözünü kırpmadan en tehlikeli noktaya dal ve görevini yerine getir. Şimdi bu, her meslekte yok. Dolayısıyla meslek olma noktasındaki taleplerini çok çok önemsiyorum" dedi. İtfaiyeciliğin bir meslek olarak tanınması noktasında ellerinden gelen çabayı göstereceklerinin altını çizen İmamoğlu, bu konunun merkezi idare ve TBMM tasarrufunda olduğuna dikkat çekti. İmamoğlu, kurmaylarına, İstanbul halkı adına kahraman itfaiyeciler ve aileleriyle bir araya gelecekleri bir etkinlik hazırlamaları talimatını verdi. İmamoğlu'nun ardından söz alan İstanbul İtfaiyesi 4. Bölge Avrupa Müdür Yardımcısı Abidin Vişne ve İtfaiye Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Hakan Karabulut, yangın bölgesinde yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.

İBB Başkanı, İstanbul İtfaiyesi personeliyle bir araya geldi

istanbul büyükşehir belediyesi, İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İBB Başkanı, İstanbul İtfaiyesi personeliyle bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: İntiharıyla Türkiye'yi ayağa kaldıran Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi sayısı 3'e yükseldi 14:35 Son Dakika: İntiharıyla Türkiye'yi ayağa kaldıran Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi sayısı 3'e yükseldi Muğla'da deprem! Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi 14:29 Muğla'da deprem! Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış! 13:57 Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!
Prof. Dr. Levent Kurnaz: Küresel ısınmayla deniz seviyesi 70 metre yükselecek, İstanbul 3 adaya bölünecek 13:43 Prof. Dr. Levent Kurnaz: Küresel ısınmayla deniz seviyesi 70 metre yükselecek, İstanbul 3 adaya bölünecek Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı! 12:56 Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı! Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi! 12:49 Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi!
Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti 11:57 Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti 11:14 "Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi

Son Dakika Haberleri
14:42 Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümöre rastlandı!
14:30 Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında açıklama yapan Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Netleşen bir yok
14:29 Muğla'da deprem! Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:11 Merakla beklenen kamu işçilerinin zam görüşmeleri belli oldu!
13:57 Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!
13:54 Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
12:56 Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında
12:48 Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi!
12:22 Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi
11:55 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart
Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümöre rastlandı! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümöre rastlandı!         
14:42
Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında açıklama yapan Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Netleşen bir yok Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında açıklama yapan Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Netleşen bir yok         
14:31
Merakla beklenen kamu işçilerinin zam görüşmeleri belli oldu! Merakla beklenen kamu işçilerinin zam görüşmeleri belli oldu!         
14:12
Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak         
13:54
Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi         
13:19
Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında         
12:56
Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi         
12:22
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart         
11:55
Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş         
11:11
TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti         
11:09
Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama! Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama!         
10:47
Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş! Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş!         
10:18
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti         
19:00
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: "Bir acıyla uyandım" dedi         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 14:54:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İBB Başkanı, İstanbul İtfaiyesi personeliyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement