İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı "İstanbul koronavirüs yoğunluk haritası"nı değerlendirdi. İmamoğlu; Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa'da yapılaşmanın çok olmasından dolayı salgının hızlı yayıldığını belirtti ve 2-3 hafta sokağa çıkma yasağı uygulanması çağrısını yineledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. İmamoğlu, koronavirüsün İstanbul'daki yayılmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

İBB Başkanı'nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

"VALİMİZE DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI SÖYLEDİM"

"Sokağa çıkma yasağını İstanbul'daki bilim kurulumuz söylüyor. Cumartesi günü pandemi kurulumuz vardı, Valimizin toplantısı. Ben söylemiyorum, pandemi kurulundaki tıp insanları söylüyor. Sayın Valimiz de bunu duydu. Ben Valimize şunu söyledim 'Karar çıkmayacaksa bile bir kurul oluşturun. Bu kurul İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olması halinde oluşacak durumunu çalışsın. Kim sokağa çıkmalı, kaçı zaruri? Bunu önümüze getirin tartışalım' Benim bu feryadımın birkaç hafta sonra değeri düşüyor.

"YAPILAŞMANIN OLDUĞU YERDE SALGININ YAYILMA HIZI YÜKSEK"

İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasıyla ilgili çarpıcı olan şu: özellikle Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa bölgesinde yapılaşma çok olduğu için hastalığın yoğunlaştığı görülüyor. Bu harita bize Pandemi Kurulu'nda sunum yapıldı. Boşlukların az olduğu, yapılaşmanın fazla olduğu yerlerde salgın daha yüksek. Esenyurt örnek verildi. Anadolu Yakası bir nebze daha düşük. Silivri, Çatalca, Büyükçekmece'de zaten azalıyor ama yapılaşmanın olduğu yerde salgının yayılma hızı yüksek.

"2-3 HAFTA İSTANBUL'DA KONTAĞI KAPATABİLİRİZ"

Bu tecriti sağlayalım. Kontağı 2-3 hafta kapatabiliriz. Yüzde 2-3'e düştü akşam metro seferleri, 21'den sonra kapattık. Nostaljik tramvayı kapattık. Bunun gibi tedbirleri hızlıca alabiliriz. "

Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası

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