Son Dakika Haberleri: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un su sorunu yok
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un su sorunu yok

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un su sorununun bulunmadığını, en az iki yıl üst üste kuraklık yaşanması halinde ancak bazı riskler olabileceğini açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un su sorunu yok, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un su sorununun bulunmadığını, en az iki yıl üst üste kuraklık yaşanması halinde ancak bazı riskler olabileceğini açıkladı.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü İstanbul'un birkaç ay içerisinde susuz kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu ileri sürmüştü.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:56 
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