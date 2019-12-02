İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul bir cinayet projesidir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu gündemdeki Kanal İstanbul ile projenin 'resmen bir cinayet' olduğunu söyledi.

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Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun "Burada yürümeden Meclis'e gelme" diye espri yaptığı o bahçenin tanıtımını yaptı