İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Gaziosmanpaşa Belediyesine ziyaret - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Belediyesini ziyaret etti. İmamoğlu, spor kompleksi ve semt meydanı projesi kapsamında yıkılan Gaziosmanpaşa Stadyumunun alanını da inceledi.



Gaziosmanpaşa Belediyesine bir ziyaret gerçekleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile makamında görüştü. Görüşmenin ardından İmamoğlu ve Usta, birim müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından Gaziosmanpaşa Belediyesinden ayrılan Ekrem İmamoğlu, spor kompleksi ve semt pazarı projesi kapsamında yıkılan Gaziosmanpaşa Stadyumunun alanını inceledi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile birlikte inşaat alanını inceleyen İmamoğlu, daha sonra ilçeden ayrıldı. - İSTANBUL