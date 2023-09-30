İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbulluları böyle uyardı: Dışarı çıkmayın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), kentte etkili olması beklenen yoğun yağışa ilişkin açıklama yaptı. Başkan İmamoğlu, saat 21.00-22.00 arasına işaret ederek acil bir durum olmadıkça araçla dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı.

"1 YILDA ALACAĞI YAĞIŞI 3 GÜNDE ALACAK"

Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Bu akşam saat 21.00-22.00 civarında İstanbul'da etkili bir yağış süreci başlayacak. Bölgesel olarak 100 kiloyu aşacak bir yağış miktarı ihtimali yüksek. Örneğin bazı ilçelerde son yağışların üstüne böyle bir yağış, ortalama 1 yılda alacağı yağışı oralar 3 günde almış olacak. İklim değişikliğinin yarattığı değişiklikler hayatı derinden etkiliyor. Etkili hazırlıkları bütün arkadaşlarımla yapıyoruz. İBB 5 bin 500'lere çıkan kadrosuyla alarm dilimi içerisinde sahada. Araç ve iş makinesi sayımız da 2 bin 43 olacak." ifadelerini kullandı.

"ACİL DURUM OLMADIKÇA ARAÇLA DIŞARI ÇIKMAYIN"

İş yerleri ve bodrum katlarda imalat yapan kuruluşlara uyarıda bulunan İmamoğlu, "Buraların azami dikkat etmesi gerek. Acil durum olmadıkça araçla dışarı çıkmayın. Belli bir sahayı yöneten kuruluşların veya işletmelerin, kendi sahalarında olan kanal temizliklerini yapmaları, tıkanıkların önceden tedbirlerini almış olmaları baskınların önünü kesecektir. Bazen küçük bir poşet dahi kanalın girişini etkiliyor ve bir anda koca bir altgeçitte su birikintilerinin sebebi olabiliyor. İlçe belediyelerimizin de kendi sahalarında tedbir almaları önemli." dedi.

"HAYVANLAR İÇİN DE GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDIK"

Yağıştan etkilenmesi muhtemelen sokak hayvanlarına ilişkin olarak çalışma yaptıklarını kaydeden İmamoğlu, "Sokak canlılarını da önemsiyoruz. Hayvancılıkla uğraşılan alanları da takip ediyoruz. Gerekli tedbirleri aldık." ifadelerini kullandı.

VALİ DAVUT GÜL: SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRACAK

İstanbul Valisi Davut Gül de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İstanbul'da tahmin edilen meteorolojik uyarılarla uyumlu olarak devam eden yağışların başta Boğaz çevresi ve civarı olmak üzere, il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların Yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir."

27 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bugün, İstanbul, Antalya, Bolu, Bursa, Denizli, Kocaeli, Muğla, Sinop, Zonguldak, Yalova, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Sakarya, Tekirdağ, Bartın, Karabük, Düzce için sarı uyarı yapıldı. Öte yandan Hatay, Adana ve Osmaniye için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.