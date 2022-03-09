İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kritik kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın - Son Dakika

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'u etkisi altına alacağı tahmin edilen kar yağışına karşı alınan önlemleri sosyal medya hesabından açıkladı. İmamoğlu,5 gün sürecek yoğun kar yağışı sebebiyle başta İstanbul Valiliği, İBB ekipleri, Karayolları, AKOM ve AFAD olmak üzere tüm kamu kurumlarıyla iş birliği halinde bir dizi önlem aldıklarını kaydetti.

Önlemler kapsamında perşembe ve cuma günü eğitim ve kamu kurumlarında resmi tatil ilan edildiğini aktaran İmamoğlu İBB'nin sorumlu olduğu 4 bin 23 km'lik yol ağında 2 bin iş makinesi ve 9 bin 500 personelle görev yapacaklarını açıkladı.

Kar küreme ve tuzlama ekiplerinin 465 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı hazır olduğunu belirten İmamoğlu220 bin ton tuz ve 64 tank (1.290 ton) solüsyonun, yolları açmak için hazır tutulduğunu ifade etti.

METROBÜS 24 SAAT HİZMET VERECEK

Toplu taşımada alınan önlemleri anlatan İmamoğlu "Toplu ulaşımın aksamaması için her türlü tedbir alındı. Metrobüs kar yağışı boyunca 24 saat, metrolar da gece 02.00'ye kadar çalışacak. İETT normal seferlerini aksatmadan sürdürecek. Toplam 5300 araçla günlük 54 bin sefer yapılması planlandı. Yoğun hatlara ek sefer konulacak" dedi.

MOBİL BÜFELER SU VE ÇORBA SERVİSİ YAPACAK

Mobil büfeler ile hastanelerin acil servisleri, iskeleler ve yollarda trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi yapılacağını belirtti. Halk Ekmek'in 24 saat tam kapasiteyle çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

EVSİZLER İÇİN ÖNLEM ALINDI

İmamoğlu "Evsiz vatandaşlar tesislerimizde misafir edilecek; sağlık, barınma, beslenme ve bakım desteği verilecek. Sokak hayvanlarının beslenmeleri için özel ekipler mama dağıtımı yapacak. ALO 153 Çözüm Merkezi'miz 600 görevli ile 24 saat hizmet verecek" dedi.

ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN UYARISI

Vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması konusunda uyaran İmamoğlu "Uyarı ve yasaklara riayet etmesi, zaruri olarak çıkılması durumunda ise araçlarda kar lastiği kullanılması zorunludur" dedi.