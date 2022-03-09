İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kritik kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın - Son Dakika
Üye Girişi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kritik kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın

09.03.2022 16:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kritik kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın

İstanbul'da beklenen kar yağışı şehrin bir çok semtinde başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yoğun kar yağışına karşı alınan önlemleri açıklayıp, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması konusunda uyardı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'u etkisi altına alacağı tahmin edilen kar yağışına karşı alınan önlemleri sosyal medya hesabından açıkladı. İmamoğlu,5 gün sürecek yoğun kar yağışı sebebiyle başta İstanbul Valiliği, İBB ekipleri, Karayolları, AKOM ve AFAD olmak üzere tüm kamu kurumlarıyla iş birliği halinde bir dizi önlem aldıklarını kaydetti.

Önlemler kapsamında perşembe ve cuma günü eğitim ve kamu kurumlarında resmi tatil ilan edildiğini aktaran İmamoğlu İBB'nin sorumlu olduğu 4 bin 23 km'lik yol ağında 2 bin iş makinesi ve 9 bin 500 personelle görev yapacaklarını açıkladı.

Kar küreme ve tuzlama ekiplerinin 465 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı hazır olduğunu belirten İmamoğlu220 bin ton tuz ve 64 tank (1.290 ton) solüsyonun, yolları açmak için hazır tutulduğunu ifade etti.

METROBÜS 24 SAAT HİZMET VERECEK

Toplu taşımada alınan önlemleri anlatan İmamoğlu "Toplu ulaşımın aksamaması için her türlü tedbir alındı. Metrobüs kar yağışı boyunca 24 saat, metrolar da gece 02.00'ye kadar çalışacak. İETT normal seferlerini aksatmadan sürdürecek. Toplam 5300 araçla günlük 54 bin sefer yapılması planlandı. Yoğun hatlara ek sefer konulacak" dedi.

MOBİL BÜFELER SU VE ÇORBA SERVİSİ YAPACAK

Mobil büfeler ile hastanelerin acil servisleri, iskeleler ve yollarda trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi yapılacağını belirtti. Halk Ekmek'in 24 saat tam kapasiteyle çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

EVSİZLER İÇİN ÖNLEM ALINDI

İmamoğlu "Evsiz vatandaşlar tesislerimizde misafir edilecek; sağlık, barınma, beslenme ve bakım desteği verilecek. Sokak hayvanlarının beslenmeleri için özel ekipler mama dağıtımı yapacak. ALO 153 Çözüm Merkezi'miz 600 görevli ile 24 saat hizmet verecek" dedi.

ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN UYARISI

Vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması konusunda uyaran İmamoğlu "Uyarı ve yasaklara riayet etmesi, zaruri olarak çıkılması durumunda ise araçlarda kar lastiği kullanılması zorunludur" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kritik kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kritik kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın
YORUMLAR
500
Yurt genelinde hafta başına kadar yoğun kar yağışı bekleniyor Yurt genelinde hafta başına kadar yoğun kar yağışı bekleniyor Bahçesaray'da mahalle yoluna çığ düştü Bahçesaray'da mahalle yoluna çığ düştü

Ekrem İmamoğlu, kar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kritik kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın - Son Dakika


Son Dakika
16:23 Doğal gaz zammı sonrası her 5 kişiden 1'i kombiyi kapattı!
16:17 Zelenski, Ukrayna için savaşmak isteyenlere günlük 2 bin dolar ödeyecek!
16:08 Çocuklarını ve eşini bırakıp damadına kaçan kadın: Çocuklarımı da kocamı da merak etmiyorum, herkes başının çaresine baksın
15:49 Ukrayna'dan acı görüntü! Savaşta ölen anne ve çocukları, dört yıl önce de başka bir savaştan kaçmış
15:40 Mete Kalkavan'dan tarihi rest! MHK'nın düzenlediği toplantıyı "Ben de yokum" diyerek terk etti
15:25 Rusya'nın 65 kilometrelik konvoyu: Önce çamura saplanmışlardı, şimdi de donarak ölme riskleri var!
15:25 İkiz bebeklerine hamile olan Seray Sever, babasını son yolculuğuna uğurladı!
15:22 Adem Amca göle açılamayınca Yaren leylek evine gitti! Hazır gitmişken karnını da doyurdu
15:17 Özcan Deniz beraat etti, eski eşi Feyza Aktan'ı affetti!
15:10 Son Dakika: Türk futbolunda büyük deprem! Hakem Mete Kalkavan görevi bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 16:33:27. #1.12#
SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kritik kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement