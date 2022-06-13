İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Eskişehir ziyaretleri dönüşü Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı 'nın çay daveti üzerine Bilecik'te mola verdi. İmamoğlu, dönüş yolunda ilk olarak Ertuğrul Gazi 'nin türbesini ziyaret etti. Ardından Bilecik'e geçen Başkan İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni ziyaret etti.

20 kişinin yaralandığı olayda yeni gelişme: Gelin ve damadın en mutlu gününü kabusa çeviren iki kişi tutuklandı

Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Ekrem İmamoğlu, Ertuğrul Gazi, Şeyh Edebali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbelerine ziyaret - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.