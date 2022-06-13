İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbelerine ziyaret - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbelerine ziyaret

13.06.2022 23:22
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbelerine ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Bilecik ziyaretlerinde Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbelerini ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Bilecik ziyaretlerinde Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbelerini ziyaret etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Eskişehir ziyaretleri dönüşü Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı'nın çay daveti üzerine Bilecik'te mola verdi. İmamoğlu, dönüş yolunda ilk olarak Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret etti. Ardından Bilecik'e geçen Başkan İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni ziyaret etti.

(Cem Kaan Toka/İHA)

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbelerine ziyaret
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbelerine ziyaret
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbelerine ziyaret
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbelerine ziyaret
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbelerine ziyaret
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbelerine ziyaret

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbelerine ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbelerine ziyaret - Son Dakika
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