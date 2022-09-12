Metrobüs kazasının yaşandığı akşam konserde olduğu iddia edilmişti! İmamoğlu'nun Davutoğlu'nu ziyarette olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Metrobüs kazasının yaşandığı akşam konserde olduğu iddia edilmişti! İmamoğlu'nun Davutoğlu'nu ziyarette olduğu ortaya çıktı

12.09.2022 15:02

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 117 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının olduğu akşam Kemerburgaz'da bir konserde olduğu öne sürülmüştü. Edinilen bilgiler doğrultusunda İmamoğlu'nun o akşam konser programına değil, Ahmet Davutoğlu'nun Göktürk'teki evinde olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpıştığı kaza nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Kaza nedeniyle 117 vatandaşımız yaralanırken, kazadan hemen önce kaydedilen metrobüs kamerasında şoförün fenalaştığı ve "Kötü oluyorum, ambulansı arayın" dediği duyuldu.

KONSERDE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Ülke gündemine oturan kaza sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun uzun süre ortalarda görünmemesi ve bir açıklama yapmaması dikkat çekmişti. İddialara göre kazanın olduğu saatlerde İmamoğlu 4,5 saat Kemerburgaz Kent Ormanı'nında konser izlemişti.

Konserde olduğu iddia edilmişti! İmamoğlu'nun, metrobüs kazasının olduğu akşam Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret ettiği ortaya çıktı

DAVUTOĞLU'NU EVİNDE ZİYARET ETTİ

İmamoğlu'nun o akşam ki programına ulaşan Odatv, İBB Başkanı'nın cuma akşamı saat 18:00 sularında Kemerburgaz Kent Ormanı'nda danışmanı Ertan Yıldız ile buluştuğunu öne sürdü. İmamoğlu'nun orada bulunması ise asıl programına yakın bir konum olmasından dolayı. İBB Başkanı kazanın haberini burada alıyor ancak kendisinin bölgeye gitmesinin çalışmaları olumsuz etkileyeceğini düşünerek Kemerburgaz'da kalıyor. Sonrasında ise asıl buluşma yerine, yani Ahmet Davutoğlu'nun oraya çok yakında bir konumda bulunan Göktürk'teki evine gidiyor.

Konserde olduğu iddia edilmişti! İmamoğlu'nun, metrobüs kazasının olduğu akşam Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret ettiği ortaya çıktı

GÖRÜŞMENİN ARDINDAN YARALILARI ZİYARET ETMEYE GİTTİ

Davutoğlu'nu ziyaretini saat 22.00 gibi bitiren İmamoğlu ondan sonra da metrobüs kazasında yaralananları ziyaret etmek için Avcılar'a geçti. Ardından da olay yerinde son durumla ilgili bilgi aldı. İBB Başkanı daha sonra sosyal medya hesaplarından hastane ziyaretini şu ifadelerle paylaştı: "Bu akşam İstanbul'da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim."

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