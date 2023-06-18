İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un beğenileri tepki çekti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP liderliğine hazırlandığı iddiaları siyaset gündemini meşgul ederken, danışmanı Murat Ongun'un ise sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı bazı beğeniler gündem oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nu eleştiren paylaşımları beğenen Ongun'un bu adımları tepki çekti.

BEĞENDİĞİ TWEET'LER TEPKİ ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu ve Kuşoğlu'nun fotoğrafı üzerine "Sizi tarihin en karanlık sayfalarına yazacağız. CHP'yi batıran adamlar olarak tarihe geçeceksiniz." şeklinde yazılan tweet'leri beğenen Ongun'a; en sert yanıt ise CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara milletvekili Deniz Demir'den geldi.

"BU SAYGISIZLIĞI KINIYORUM"

Ongun'un favorilere aldığı paylaşımları Twitter'da bir araya getiren Demir, "Siyasete bu kadar meraklıysa istifa edip siyasete girmelidir. CHP Genel Başkanımıza ve partimizin kurumsal kimliğine yapılan bu saygısızlığı kınıyorum." ifadelerini kullandı.