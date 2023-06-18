İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un beğenileri tepki çekti - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un beğenileri tepki çekti

18.06.2023 10:03

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nu eleştiren tweet'leri beğenmesi tepki çekti. CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara milletvekili Deniz Demir, Ongun'un bu adımını kınadı ve istifa etmesi gerektiğini belirtti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP liderliğine hazırlandığı iddiaları siyaset gündemini meşgul ederken, danışmanı Murat Ongun'un ise sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı bazı beğeniler gündem oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nu eleştiren paylaşımları beğenen Ongun'un bu adımları tepki çekti.

BEĞENDİĞİ TWEET'LER TEPKİ ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu ve Kuşoğlu'nun fotoğrafı üzerine "Sizi tarihin en karanlık sayfalarına yazacağız. CHP'yi batıran adamlar olarak tarihe geçeceksiniz." şeklinde yazılan tweet'leri beğenen Ongun'a; en sert yanıt ise CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara milletvekili Deniz Demir'den geldi.

Murat Ongun'un Kılıçdaroğlu'yla ilgili beğendiği paylaşımlar, CHP'yi karıştırdı

"BU SAYGISIZLIĞI KINIYORUM"

Ongun'un favorilere aldığı paylaşımları Twitter'da bir araya getiren Demir, "Siyasete bu kadar meraklıysa istifa edip siyasete girmelidir. CHP Genel Başkanımıza ve partimizin kurumsal kimliğine yapılan bu saygısızlığı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Murat Ongun'un Kılıçdaroğlu'yla ilgili beğendiği paylaşımlar, CHP'yi karıştırdı
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SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un beğenileri tepki çekti - Son Dakika
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