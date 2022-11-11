YSK üyelerine hakaretten yargılanan Ekrem İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelebilir - Son Dakika
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YSK üyelerine hakaretten yargılanan Ekrem İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelebilir

11.11.2022 07:45

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı dava bugün saat 11.00'de başlayacak. İmamoğlu cephesinin savunmasının ardından mahkemenin karar vermesi bekleniyor. 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen İmamoğlu, bir yıldan fazla ceza alması ve kararın kesinleşmesi durumunda siyasi yasaklı hale gelebilir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptal edilmesinin ardından yeniden sandığa gidilmiş, 23 Haziran 2019'da yapılan seçimlerde Ekrem İmamoğlu bir kez daha başkan seçilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekim 2019'da Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için Fransa'ya giden İmamoğlu'yla ilgili isim vermeden, "Avrupa'ya giderek Türkiye'yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek" demişti.

"AHMAK" SÖZLERİ SONRASI DAVA AÇILMIŞTI

İmamoğlu da üstü kapalı olarak, "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" ifadelerini kullanmıştı. "Seçimi iptal edenler ahmaktır" sözleri üzerine YSK'nın suç duyurusuyla dava açılmıştı.

DURUŞMAYA KATILMAYACAK

YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla İmamoğlu'na açılan davanın duruşması bugün saat 11.00'de görülecek. Ekrem İmamoğlu duruşmaya katılmayacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek. Görüşme bugün saat 11.00'de İBB'nin Saraçhane'deki hizmet binasında gerçekleştirilecek. İkili görüşmenin ardından birlikte cuma namazı kılacak.

SİYASİ YASAK GELEBİLİR Mİ?

Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada, 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen İmamoğlu, bir yıldan fazla ceza alması ve kararın kesinleşmesi durumunda siyasi yasaklı hale gelebilir.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNMUŞTU

İmamoğlu, mahkemedeki savunmasında şunları söylemişti: "Öncelikle burada verilen demeç bir soru üzerine verilen demeçtir. Sorunun temelinde İçişleri Bakanı'nın şahsıma yönelik açıklamalarında 'Ahmak' kelimesini kullanmasıdır. Söz konusu cevabım bu sorunun üzerine olmuştur. Dolayısıyla bana kullanılan bu 'ahmak' kelimesine karşılık olarak kullanılmış bir kelimedir ve muhatabı da Sayın İçişleri Bakanı'dır. İçişleri Bakanı bu tarz ifadeleri birçok kez şahsıma yönelik kullanmıştır ve kullanmaya da devam etmektedir. Bu tarz cümlelerin hem seçim ortamında hem de seçim iptal edilmeyen önceki beyanlarında da görmek mümkündür."

BAKAN SOYLU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

YSK başkan ve üyelerine hakaret davası sürerken, Süleyman Soylu yaklaşık 3 yıl sonra, Ekrem İmamoğlu'nun duruşmadaki savunması nedeniyle ayrıca suç duyurusunda bulundu. Soylu'nun avukatı ayrıca Bakan'ın davada bir taraf olmadığını belirtti.

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SON DAKİKA: YSK üyelerine hakaretten yargılanan Ekrem İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelebilir - Son Dakika
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