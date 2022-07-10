İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Sabaha Karşı 3.30'dan İtibaren Yağışı Takip Ettim. Ekipleri Yönettim" - Son Dakika
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İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Sabaha Karşı 3.30'dan İtibaren Yağışı Takip Ettim. Ekipleri Yönettim"

10.07.2022 17:17
İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Sabaha Karşı 3.30'dan İtibaren Yağışı Takip Ettim. Ekipleri Yönettim"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da yaşanan yoğun yağışın ardından sosyal medyada “Ekrem İmamoğlu nerede” etiketiyle yapılan paylaşımlara “Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30’dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim” yanıtını verdi. İstanbul’a bir gecede temmuz yağışının 5 katı yağış düştüğüne dikkat çeken İmamoğlu, “3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan yoğun yağışın ardından sosyal medyada "Ekrem İmamoğlu nerede" etiketiyle yapılan paylaşımlara "Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim" yanıtını verdi. İstanbul'a bir gecede temmuz yağışının 5 katı yağış düştüğüne dikkat çeken İmamoğlu, "3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla ilgili açıklama yaparken; hakkında Twitter'da açılan "EKREM İMAMOĞLU NEREDE" hashtagine de yanıt verdi.

"İstanbul'a bir gecede, ortalama Temmuz yağışının 5 katı yağış düştü" diyen İmamoğlu, "İstanbul'a bir gecede, ortalama Temmuz yağışının 5 katı yağış düştü. 3.179 personelimiz olağanüstü yağışın yarattığı sorunlara müdahale etti. Şu an 360 personelimiz sadece Haramidere'de çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı" paylaşımı yaptı.

İkinci paylaşımında da sosyal medyada viral olan "EKREM İMAMOĞLU NEREDE" hashtagine yanıt veren İmamoğlu, şöyle dedi:

"Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıra dışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır. Tüm hemşerilerime huzurlu bayramlar dilerim.

İmamoğlu, bir diğer paylaşımında da "Bayramda bile huzursuzluk çıkarmak isteyenler de yok değil. Onları seçimlerden beri sağduyuya davet ediyorum, yılmadan da edeceğim. Ülkemizin ve İstanbulumuzun kavga ve kötülüğe değil, hizmet ve dayanışmaya ihtiyacı var. İBB hizmete ve dayanışmaya devam ediyor."

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu: 'Sabaha Karşı 3.30'dan İtibaren Yağışı Takip Ettim. Ekipleri Yönettim' - Son Dakika

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