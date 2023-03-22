Ekrem İmamoğlu'dan 700 şoför alımı duyurusu: Özellikle kadınlarımızın başvurması çağrısında bulunuyorum - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'dan 700 şoför alımı duyurusu: Özellikle kadınlarımızın başvurması çağrısında bulunuyorum

22.03.2023 14:38

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İETT bünyesine 700 şoför alacaklarını açıkladı. İmamoğlu, "Bu göreve özellikle kadın şoförlerimizin başvurması çağrısında bulunuyorum." şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından megakentlilere bir duyuruda bulundu. İmamoğlu, İETT bünyesinde 700 şoför alacaklarını belirtti.

"KADINLARIMIZA ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

İBB Başkanı'nın paylaşımında, "İETT ailemize 700 yeni şoför alımı yapacağız. Bu göreve özellikle kadın şoförlerimizin başvurması çağrısında bulunuyorum. Başvuru ve bilgi için; kariyer.ibb.istanbul" ifadeleri yer aldı.

İmamoğlu, 700 şoför alımı yapacaklarını duyurdu: Özellikle kadınlarımızın başvurması çağrısında bulunuyorum
YORUMLAR (5)
  • Atilla Kaya: Bir chp li olarak ben bu adamdan hiç bir fayda görmedim. Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
  • Aydın Gökmenoğlu: Secim arifesinde reklam yapma o 700 kisi bellidir zaten isimlerine kadar büyük torpille Cevap Yaz 22 10 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Türkiyede keşke hergün seçim olsa Cevap Yaz 18 5 Yayından Kaldır
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İETT, Güncel, Son Dakika

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