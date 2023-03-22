Ekrem İmamoğlu'dan 700 şoför alımı duyurusu: Özellikle kadınlarımızın başvurması çağrısında bulunuyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından megakentlilere bir duyuruda bulundu. İmamoğlu, İETT bünyesinde 700 şoför alacaklarını belirtti.
İBB Başkanı'nın paylaşımında, "İETT ailemize 700 yeni şoför alımı yapacağız. Bu göreve özellikle kadın şoförlerimizin başvurması çağrısında bulunuyorum. Başvuru ve bilgi için; kariyer.ibb.istanbul" ifadeleri yer aldı.
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