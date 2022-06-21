Daha sonra Çarşıbaşı ilçesine bağlı Kovanlı Mahallesi'ne giden İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'nun vefat eden amcası Mehmet Kaya'nın evinde akrabalarıyla bir araya geldi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cenaze törenine katıldı - Son Dakika

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