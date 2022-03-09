İBB BAŞKANI İMAMOĞLU 9 BİN 500 PERSONEL 2 BİN ARAÇLA GÖREV BAŞINDA - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), beklenen kar yağışıyla ilgili alınan tedbirleri açıkladı. İmamoğlu, "Özellikle tuzlama önemli ve hassas bir işlem. 220 bin ton tuz ve 64 tanker solüsyonumuz müdahaleye hazır bekliyor. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça kendi araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını tavsiye ederiz. Zira toplu taşıma araçlarımız ihtiyaç karşılayacak seviyededir. Kentin deniz kesiminde de poyraz fırtınasından dolayı don ve buzlanma tehlikesi söz konusu olacak" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın sabah saatlerinde başlaması öngörülen kar yağışı öncesi AKOM'da alınan tedbirlerle ilgili basın açıklaması yaptı. Salı gününe kadar devam etmesi beklenen kar yağışı boyunca yapılacakları anlatan İmamoğlu, kara hazır olduklarını, İstanbul Valiliği ile işbirliği içerisinde 24 Ocak'taki gibi bir mağduriyetin oluşmaması için çalışacaklarını anlattı. İmamoğlu açıklamasında hava limanlarını işletenlerden kendilerine önlemlerle ilgili bir talep gelmediğini ancak talep durumunda destek olacaklarını ifade etti.

Ekrem İmamoğlu alınan tedbirleri rakamlarla anlatarak, "Bu kar yağışının yine Sibirya kökenli bir soğuk hava dalgası olduğunu ifade edelim. 4 bin 23 kilometrelik İBB sorumluluğundaki yolun trafiğinin açık tutulması, toplu taşımanın aksamaması için sorumluluğumuzdaki yol ağı büyüklüğünü bilmesini isterim vatandaşlarımızın. Bu yolun aksamaması için 9 bin 500 personel, 2 bin araç ve iş makinemizle 7/24 çalışacak ekibimizin olduğunu ifade edelim. Bu araç sayısı içerisinde de 650 kar küreme aracımız olduğunu da ifade edeyim. Özellikle metrobüsün sabaha kadar, raylı sistemin gece 02.00'ye kadar, vapurların ise gece 00.00'a kadar, deniz taksinin 24 saat açık olacağını ifade edelim. İETT ve şehir hatları da yoğunluğa göre ek seferlerle sürece destek verecek. Özellikle tuzlama önemli ve hassas bir işlem. 220 bin ton tuz ve bin 290 ton solüsyon yani 64 tanker solüsyon müdahaleye hazır bekliyor. Kentin kuzeyinde ve boğaz kesiminde ağırlıklı olmak üzere bu yoğun kar yağışıyla birlikte poyraz fırtınasından dolayı don ve buzlanma tehlikesi söz konusu olacak. 4 bin 23 kilometrelik ağda 465 noktada müdahale etmeye hazır olacağız. 465 kar küreme aracımız belirlenen güzergahlarda çalışmalarını sürdürecek. Kritik noktalara tuz bırakıyoruz. Özellikle hastane, hal, otogar, üst geçit, otobüs durağı ve meydanlardaki kar birikintilerine bu tuzlarla müdahale edilmiş olacak. Özellikle kar, kış koşullarına uygun olan araç ve ekipmanların kar lastiğinin olması şekliyle trafiğe çıkılmasının zaruri olduğunu hatırlatalım. Gerçekten bir aracın dahi yaşatacağı tıkanmanın bazen kilometrelerce uzunlukta bir yoğunluk yaşatacağını hep beraber yaşadık ve yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın, bu kural ve tedbirlere göre hareket etmesini diliyor ve istiyoruz. Zorunlu olmadıkça kendi araçlarıyla trafiğe çıkmamalarının önemli olduğunun altını çizelim" dedi.