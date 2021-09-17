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İBB Başkanı İmamoğlu, AB Büyükelçisi Meyer-Landrut ile Sultanahmet'ten Gülhane'ye yürüdü - Son Dakika

İBB Başkanı İmamoğlu, AB Büyükelçisi Meyer-Landrut ile Sultanahmet'ten Gülhane'ye yürüdü

17.09.2021 18:35
İBB Başkanı İmamoğlu, AB Büyükelçisi Meyer-Landrut ile Sultanahmet'ten Gülhane'ye yürüdü, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Sultanahmet Meydanı'ndan Gülhane Parkı'na yürüdü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Sultanahmet Meydanı'ndan Gülhane Parkı'na yürüdü.

Bu yıl "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlık ve Güvenli Hareketlilik" temasıyla 16-22 Eylül tarihlerinde düzenlenen "Avrupa Hareketlilik Haftası" çerçevesinde Sultanahmet Meydanı'ndan yürümeye başlayan İmamoğlu ve Büyükelçi Meyer-Landrut, Gülhane Parkı'ndaki gül bahçesinde etkinliği sonlandırdı.

Büyükelçi Meyer-Landrut, burada yaptığı açıklamada, ulaşımın karbon salınımında katkısı olduğunu ve bu katkıda artış yaşandığını belirterek, çevreyi koruyup karbon salınımını azaltmak gerektiğini söyledi.

İmamoğlu'nun imzaladığı "Vizyon 2020" belgesiyle İstanbul'da karbonun 2050 yılına kadar nötr seviyeye gelmesinin hedeflendiğini aktaran Meyer-Landrut, gelecek nesillerin daha yaşanabilir bir çevre ve dünyada hayatlarını sürdüreceklerine inandığını kaydetti.

Meyer-Landrut, AB Türkiye Delegasyonu olarak İBB ile Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'nın geliştirilmesi alanında iş birliği içerisinde olduklarını vurgulayarak, bu plan sayesinde hava kalitesinin artacağını, trafiğin azalacağını ve daha düşük karbon salınımı gerçekleşeceğini dile getirdi.

İstanbul'un bu alanda plan gerçekleştiren ilk şehir olduğunu söyleyen Meyer-Landrut, bu konuda İBB ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Meyer-Landrut, plan çerçevesinde özel araç kullanımını azaltmayı, güvenli ulaşımı, yürümenin ve bisikletin ulaşımdaki payını artırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Ekrem İmamoğlu da konuşması öncesinde sunucunun sonradan düzelttiği "İBB Başkanı Kadir (Topbaş)" şeklindeki anonsuna atıfta bulunarak, eski İBB Başkanı merhum Kadir Topbaş'ı rahmetle andı.

İklim değişikliği konusuna değinen İmamoğlu, bu konunun bugün en önemli ve en acil çözüm bekleyen sorunlar arasında bulunduğuna işaret etti.

Küresel ısınmanın yıkıcı etkilerini insanların dünyanın her yerinde yaşadığının altını çizen İmamoğlu, "Başta metropoller olmak üzere tüm kentlerin çevre politikalarını bu gerçeğin ışığında tekrar ele alması şarttır. Geleceği bu doğrultuda hep birlikte planlamalıyız. İstanbul olarak bu konuyu uluslararası ilişkilerin öncelikli gündem maddeleri arasında ele almaktayız ve iş birliğini büyütmekteyiz. Çocuklarımıza mutlak yaşanabilir bir dünyayı ancak hep birlikte böyle bırakabiliriz" şeklinde konuştu.

Ulaşımın aktörlerinin kentlerdeki karbon salınımını artıran en önemli etkenlerden olduğunu ifade eden İmamoğlu, daha çevreci ve daha sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini yaygınlaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Bu hafta İSBİKE hizmetinde yüzde 50, Hediyem İstanbul-İstanbul Kitapçısı mağazalarına ve İBB'ye bağlı müzelere bisikletleriyle gelen vatandaşlara yüzde 20 indirim yapılacağını kaydeden İmamoğlu, "İstanbul Kitapçısının belirli şubelerinde hafta boyunca 10 bin adımı tamamlamış halkımıza da yine yüzde 10 indirim yapıyor olacağız. Bu etkinliklerle hem çevreci ulaşım yöntemlerini teşvik etmeyi, bisiklet kullanımını artırmayı ve bu yöntemle aslında karbon salınımını azaltma noktasında 7'den 77'ye yaşayan bütün İstanbullularımıza en üst seviyede farkındalık yaratmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha yeşil, ulaşılabilir, erişilebilir ve insan odaklı bir kent noktasında kararlı olduklarına dikkati çeken İmamoğlu, bu noktada atılacak tüm adımlarda AB üyeleri ve kurumlarıyla iş birliği içerisinde olmak istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Meyer-Landrut ve İmamoğlu, bisikletli zabıtalarla fotoğraf çektirdi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu, AB Büyükelçisi Meyer-Landrut ile Sultanahmet'ten Gülhane'ye yürüdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB Başkanı İmamoğlu, AB Büyükelçisi Meyer-Landrut ile Sultanahmet'ten Gülhane'ye yürüdü - Son Dakika
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