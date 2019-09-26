İBB Başkanı İmamoğlu, AKOM'un teyakkuz halinde olduğunu, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi...
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İBB Başkanı İmamoğlu, AKOM'un teyakkuz halinde olduğunu, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmadığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:00 Kaynak: AA
İBB Başkanı İmamoğlu, AKOM'un teyakkuz halinde olduğunu, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmadığını bildirdi.
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