Son Dakika Haberleri: İBB Başkanı İmamoğlu, AKOM'un teyakkuz halinde olduğunu, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi...
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İBB Başkanı İmamoğlu, AKOM'un teyakkuz halinde olduğunu, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi...

2 gün önce

İBB Başkanı İmamoğlu, AKOM'un teyakkuz halinde olduğunu, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmadığını bildirdi.

İBB Başkanı İmamoğlu, AKOM'un teyakkuz halinde olduğunu, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi..., System.String[]

İBB Başkanı İmamoğlu, AKOM'un teyakkuz halinde olduğunu, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmadığını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:00 Kaynak: AA
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