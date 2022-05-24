İBB Başkanı İmamoğlu, AYİDER'in inşaat sektörü zirvesine katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği'nin (AYİDER) düzenlediği inşaat zirvesine katıldı.

Kadıköy Büyük Kulüp'te gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İmamoğlu, İstanbul'da müteahhit olmanın zorluklarına dikkati çekti.

Müteahhitliğin bir mesleğe ve statüye kavuşturulması noktasında AYİDER'in iyi adımlar attığını gördüğünü dile getiren İmamoğlu, "En azından bir sivil toplum çatısı altında toplanıyor olmaları, konuşuyor olmaları ve sürece dair böyle bilimsel ve teknik çalışmaları yapıyor olmaları çok çok kıymetli." dedi.

Bazı sivil toplum kuruluşlarıyla "birtakım siyasi endişelerden" dolayı bir araya gelemediklerini savunan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda böyle temel bir kısım konulara zeminler oluşturalım, bunları tartışalım, konuşalım dediğimde ne yazık ki bazı sivil toplum kuruluşları da dahil çok böyle cesur adımlar atılamadı. İmarla ilgili olsun, bazı bölgelere dönük uygulamaları daha hızlandırmaya yol çizen pratik yöntemlerin oluşturulması sürecinde olsun tekliflerimize ne yazık ki ülkemizin siyasi endişeleri yüzünden bir araya gelmekten, bir arada olmaktan, bir arada düşünmekten dahi imtina eden bir kısım sivil toplum kuruluşları ve onların yöneticileri olmadı değil. Bunun açıkça, altını çizelim. Yani bir araya gelirsek, fotoğraf verirsek acaba ne olur? Ekrem İmamoğlu'yla fotoğraf vermenin bir bedeli var diye düşünüyorum İstanbul'da ve Türkiye'de ne yazık ki. Ama halkı kazandıran bir bedeli var."

İmamoğlu, şehircilikle ilgili sorunlar bulunduğunu belirterek, "Hani bırakalım yeşil binaya gelmeyi daha oraya gelene kadar ne yazık ki çirkin binalar, itiraf edelim. Çirkin şehirler. Anadolu'nun, Trakya'nın birçok şehri, bu kadim ülkeye, tarihine, doğasına hiç de uygun olmayan şehirler ürettik. Bunu itiraf edelim yani. Hepimiz bir parçası olduk. Ama siyasi iradeler, ama teknik insanlar, ama bizler sizler gibi üretici firmalar, kişiler bazen müteahhitler bu konuda. Ama bana göre bir tanesi son halkası. Oraya gelene kadar bu halkalar dizilirken çok büyük hatalar, çok büyük yanlışlar yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'un kalabalık nüfusuna da değinen İmamoğlu, "Bu şehir 19 milyonun üzerinde insana ev sahipliği yapıyor. Bunu niye söylüyorum? Evet, bu ülkenin ritmik bir ziyaretçi sayısı var. Yani turist açısından, ticari açıdan gelip giden sayıda insanı var ve yoğun bir yıl yaşıyoruz, yaşayacağız da. Pandemiden sonra insanların seyahat etme arzusu ve ne yazık ki dünyanın en ucuz ülkelerinden biri olmamız sebebiyle tercih ediliyoruz. Keşke ucuz olduğumuz için değil, dünyanın en güzel kenti ve ülkesi olduğumuz için tercih edilseydik." şeklinde konuştu.

Programa, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, AYİDER Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tavukçuoğlu ve davetliler katıldı.