Son Dakika Haberleri: İBB Başkanı İmamoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı (2)
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İBB Başkanı İmamoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı (2)

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağanak yağış sonrası sular altında kalan Eminönü Alt Geçit Çarşısı ve Kapalıçarşı'da incelemelerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağanak yağış sonrası sular altında kalan Eminönü Alt Geçit Çarşısı ve Kapalıçarşı'da incelemelerde bulundu. İmamoğlu incelemelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Eminönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:37 Kaynak: AA
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Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu, tatil eleştirilerine yanıt verdi
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