İBB Başkanı İmamoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı (1)
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağanak yağış sonrası sular altında kalan Eminönü Alt Geçit Çarşısı ve Kapalıçarşı'da incelemelerde bulundu.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:41 Kaynak: AA
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
, sağanak yağış sonrası sular altında kalan Eminönü
Alt Geçit Çarşısı ve Kapalıçarşı'da incelemelerde bulundu. İmamoğlu incelemelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu, tatil eleştirilerine yanıt verdi Prof. Dr. Naci Görür: Deprem olursa en iyimser tabloda bile can kaybı 18 bin olur Bankalar arası para taşımacılığıyla 4 milyon euro çalan zanlılardan biri daha yakalandı İstanbul'daki sel felaketi sonrasında Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama