İBB Başkanı İmamoğlu, Bilecik'e geldi - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu, Bilecik'e geldi

12.06.2022 19:58
İBB Başkanı İmamoğlu, Bilecik'e geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilecik'i ziyaret ederek Belediye Başkanı Vekili Melek Mızrak Subaşı ile bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilecik'i ziyaret ederek Belediye Başkanı Vekili Melek Mızrak Subaşı ile bir araya geldi.

Eskişehir'de katıldığı bir programın ardından Bilecik'e gelen İmamoğlu, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

Daha sonra Atatürk Parkı'na gelen İmamoğlu, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı tarafından karşılandı.

Atatürk Parkı'nda çay içen ve vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, Subaşı ile bir süre görüştü.

İmamoğlu, ziyaret sonrası kentten ayrıldı.

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Kaynak: AA

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