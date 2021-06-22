İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzik saati çıkışına gönderme! Atatürk'ün sözünü paylaştı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin yeni normalleşme planını açıklamış ve eğlence mekanlarıyla ilgili, "Bir şartla açılacaklar, saat 24.00'a kadar açık olmak şartıyla. Kusura bakmasınlar, kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok" demişti. Erdoğan'ın bu sözlerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan imalı yanıt geldi.

ATATÜRK'ÜN SÖZLERİNİ YAZDI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin paylaşımını alıntılayan İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü paylaştı. İmamoğlu paylaşım üzerine Atatürk'ün "Önderlerin görevi, yaşam sevinç ve istekle karşılamak yönünde uluslararası yol göstermektir" sözünü ekledi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle: