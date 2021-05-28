İBB Başkanı İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle iddianame hazırlandı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı bir basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, İmamoğlu hakkında bir basın açıklamasında YSK üyelerine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun zincirleme şekilde "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.