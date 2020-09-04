İBB BAŞKANI İMAMOĞLU İLE ÖĞRENCİLER ARASINDA ZAM DİYALOĞU - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Cuma çıkışında bir grup öğrenci ile toplu taşımalara zam yapılması konusunda kısa süreli bir diyalog yaşadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cuma namazını Sultangazi Merkez Cami'nde kıldı. İmamoğlu, cami çıkışında vatandaşlar ile fotoğraf çektirdiği sırada yanlarına gelen öğrenciler ile zam konusunu konuştu. Bir öğrenci Ekrem İmamoğlu'na "Belediye otobüslerine zam yapmasanız çok iyi olur. Biz öğrenci adamlarız" dedi. Öğrencileri yanına çağıran Ekrem İmamoğlu ise, 'Fiyatı 50 liraya kadar düşürdük' hatırlatması yaptı.