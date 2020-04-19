İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'da 23 Nisan-1 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı olabilir - Son Dakika

Türkiye'deki koronavirüs salgınına karşı geçtiğimiz hafta ve bu hafta 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise mega kentte daha uzun süreli bir sokağa çıkma yasağı uygulanmasını istiyor.

Haber Global'de açıklamalar yapan İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu neden sokağa çıkma yasağı istiyor?" sorusuna da yanıt verdi.

"2 HAFTALIK KARANTİNA SÜRECİ OLABİLİR"

İmamoğlu, şunları söyledi: "Ne yazık ki iki kez pandemi kurullarıyla toplantı yapabildik. Pandemi kurulunda hekimler benimle aynı kararı dile getirdi. Sokağa çıkma yasağı konusunda ısrarcıyız. Salgın büyüdükçe müdahale şansınız zorlaşıyor. Bu bakımdan sokağa çıkma yasağı salgını kontrol altına almanızı kolaylaştırıyor. Ayrıca test imkanınızı daha üst seviyeye taşıyorsunuz. Hızlı bir şekilde hemen olmalı. 23 Nisan'dan 1 Mayıs'a bir kısıtlama getirilebilir. 2 günlük sokağa çıkma yasakları ne kadar faydalı oluyor bilmiyorum. 2 haftalık bir karantina süreci olabilir."