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İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da alınacak önlemleri açıkladı
33 dakika önce
İBB Başkanı İmamoğlu, "Geçmişten gelen, on binlerce abonmanı ilgilendiren, özellikle suyu kesilmiş olan hane vatandaşlarımızın suyunun açılmasına başlandı.
İBB Başkanı İmamoğlu, "Geçmişten gelen, on binlerce abonmanı ilgilendiren, özellikle suyu kesilmiş olan hane vatandaşlarımızın suyunun açılmasına başlandı. İnsanların bu süreçte susuz kalmasını istemiyoruz." açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:37
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