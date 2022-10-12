İBB Başkanı İmamoğlu gençlerin kendisine seslenişine hayran kaldı: Kurban olurum size - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu gençlerin kendisine seslenişine hayran kaldı: Kurban olurum size

12.10.2022 18:54

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bulunan bazı liselere ziyaret gerçekleştirerek öğrencilerle fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Gençlerin kendisine "Eko Başkan" diye seslendiğini söyleyen İmamoğlu, "Gençler; Eko Başkan size kurban olsun" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İtalya Lisesi ve Pertevniyal Lisesi'ne ziyarette bulundu. Öğrencilerle birlikte fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaşan İmamoğlu, "Güzel bir enerji kaynağı. Bugün İtalyan Lisesi'ni ziyaret ettik, öğrencilerden müthiş bir enerji aldık. Bütün genç arkadaşlarımızı İstanbul Gönüllüleri'ne ve İstanbul Planlama Ajansı'mızın çalışmalarına katılmaya davet ettim, ediyorum" dedi.

İmamoğlu gençlerin kendisine seslenişine hayran kaldı: Kurban olurum ben size

"BUGÜN GÜNLERDEN LİSE"

Paylaşımlarını sürdüren İmamoğlu, Pertevniyal Lisesi ziyaretini ise "Bugün günlerden lise. İstanbul'un köklü eğitim kurumlarından Pertevniyal Lisesi'ni ziyaret ettik. Öğretmen ve öğrencilere ilgileri için teşekkürler" sözleriyle paylaştı.

İmamoğlu gençlerin kendisine seslenişine hayran kaldı: Kurban olurum ben size

"EKO BAŞKAN SİZE KURBAN OLSUN"

İmamoğlu, daha sonra her iki liseden öğrencilerle olan görüntülerini paylaşarak "Gençler bana 'Eko Başkan' diye sesleniyor. Gençler; Eko Başkan size kurban olsun" diye yazdı.

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Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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